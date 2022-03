Ganhadores até agora: Macron e Boris; Rússia perde em todas as instâncias

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Esta avaliação está fadada a ser refeita várias vezes porque uma guerra como a na Ucrânia tem dinâmica própria e incontrolável.

Mas já dá para dizer que Emmanuel Macron e Boris Johnson estão entre os ganhadores, até agora, em termos de proveito político e reação da opinião pública. Joe Biden está enrolado: seus índices de aprovação não melhoram nem caem. Na média 43% aprovam e 51% desaprovam o seu governo, números ruins para um presidente que pretende se passar por comandante da reação a um inimigo perfeito como Vladimir Putin, que desfecha uma guerra bárbara e injustificada contra um país mais fraco.

Macron, ao contrário está subindo. Desde que a guerra começou, as intenções de voto para sua reeleição aumentaram de 25% para 30%. Marine Le Pen, a adversária mais próxima, está com 19%. A candidata da direita tradicional, Valérie Pécresse não decolou e caiu para a faixa dos 10%, a mesma de outra novidade, Éric Zemmour, que construiu todo o seu discurso na oposição à imigração muçulmana, assunto deslocado do noticiário pela tragédia na Ucrânia.

Como é o segundo turno que conta, a reeleição parece garantida. E como o estado provedor está entranhado na visão coletiva francesa – e o primeiro turno está logo aí, em 10 de abril -, Macron liberou um subsídio de 0,15 centavos de euro por litro de gasolina, que está passando dos 2 euros.

Imagem é imagem, gasolina é gasolina e Macron não vai dar folga ao azar num momento desses.

Mas muitos eleitores franceses realmente gostam do papel de negociador que Macron tentou assumir, mesmo que Vladimir Putin pareça estar brincando com o presidente francês. Os mais cínicos disseram que ele estava negociando a rendição – da Ucrânia, claro – quando Putin o colocou de castigo do outro lado daquela mesa enorme.

Comparando-se a reação da imprensa estrangeira, principalmente a inglesa, ele até que não foi tão zoado por divulgar fotos em que imita o ucraniano Volodymyr Zelensky, propelido ao estrelato mundial pela resistência à invasão, com jeito de herói de série da Netflix.

Em imagens em branco e preto divulgada pela presidência, Macron aparece de jeans, moletom preto com o logotipo de um ramo das forças especiais francesas, barba por fazer e cabelos cuidadosamente despenteados.

Ele e Zelensky são morenos, estão em forma e têm 44 anos e menos de 1,70 de altura. Mas “um é um comediante que virou presidente, outro é um presidente que virou comediante”, segundo exagerou a Spectator.

Sem poder concorrer na categoria símbolo sexual, Boris Johnson também está tendo uma boa guerra. O “partygate”, escândalo provocado pelas festinhas depois do trabalho em Downing Street enquanto o resto do país estava em lockdown, sumiu do noticiário, por motivos óbvios.

A ficha dele entre o eleitorado ainda continua no negativo, mais caiu de 63% para 53% o número de partidários da renúncia por, digamos, incapacidade moral – a incomparável categoria criada no Peru para levar presidentes ao impeachment.

Boris, que escreveu uma biografia de Churchill, está não apenas fazendo a melhor imitação do histórico líder, mas realmente tomando a dianteira em matéria de socorro militar à Ucrânia e blitzkrieg aos milionários, dentro ou fora do governo russo, que estacionavam seu dinheiro em Londres – apelidada até recentemente de “Londongrad”.

Sem nenhum acaso, França e Grã-Bretanha são comparativamente menos dependentes do petróleo e do gás russo. Os dois países também são os únicos europeus com arsenais nucleares, embora o que valha mesmo seja o guarda-chuva americano.

Outro país que, no curto prazo, está em alta é a Polônia. Multada e mantida de castigo pela União Europeia por reformas políticas consideradas negativas (por serem de direita, claro), o país abriu as fronteiras aos refugiados ucranianos e ao envio de armas em massa para a Ucrânia.

Também tomou a iniciativa da incrível visita que seu primeiro-ministro, mais os chefes de governo da Eslováquia e da República Tcheca, fizeram a Zelensky. Estava ainda na comitiva o político mais poderoso da Polônia, o vice-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, líder do Partido da Lei e da Justiça.

Kaczynski tem certeza que seu irmão gêmeo, Lech, foi morto pelos russos quando era presidente, num acidente de avião em 2010.

A Polônia, com seu histórico de ocupações, é o país que mais tem a perder se a Ucrânia cair e os russos ficarem encostados em sua fronteira. Também tem que resolver um dilema difícil: a Rússia fornece 100% do seu consumo de gás, o que lhe dá uma arma de importância existencial.

Todo mundo que importa combustíveis fósseis está sofrendo – incluindo quem importa menos. A guerra na Ucrânia ressuscitou conceitos que pareciam superados, como autossuficiência energética, defesa forte, extensão territorial e massa populacional.

No tabuleiro geopolítico, tanto no curto quanto no longo prazo, a China sai ganhando com um conflito que coloca a Rússia, e seus fabulosos recursos, embrulhada para presente em seu colo.

E a Rússia sai perdendo em todos os cenários, mesmo com uma vitória parcial ou total na Ucrânia. Transformou a si mesma em pária, por muitos e muitos anos, e se deslocar o eixo para a China, será inexoravelmente sobrepujada pelo vizinho que tem uma economia dez vezes maior (14 trilhões contra 1,4 de PIB).

Por isso mesmo, fica mais perigosa.