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Expor múmias egípcias pode ser politicamente incorreto? Ah, claro…

Museu escocês tira “restos mortais” de exibição por falta de consentimento, numa das muitas maluquices woke que correm o mundo anglo-saxão

Por Vilma Gryzinski 23 out 2026, 06h55
Múmias em museu britânico
Múmias canceladas: para expô-las, só com o “consentimento esclarecido” dos mortos há milênios (John Harper/Getty Images)
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Expor múmias egípcias pode ser politicamente incorreto? Ah, claro… Priorize VEJA no Google

Há mais de cem anos, visitantes de um museu da cidade escocesa de Glasgow “ouvem” o passado de milênios atrás, tal como contado pelos riquíssimos artefatos deixados pela civilização do Egito Antigo. Uma parte dessa história foi tirada de circulação e substituída por um pequeno aviso nas vitrines onde existiam múmias e sarcófagos: “Retiramos os despojos humanos dessa mostra em sinal de respeito”.

A atitude absurda não saiu do nada. A entidade que administra os museus de Glasgow decidiu que restos mortais “só podem ser expostos quando existe um consentimento documentado e informado do indivíduo falecido ou, nas circunstâncias adequadas, de seus descendentes”. Na falta disso, “acreditamos que remover da exibição restos humanos de egípcios antigos é mais respeitoso com os indivíduos falecidos”.

O jornal britânico The Telegraph registrou a reação apoplética de Murdo Fraser, integrante conservador do Parlamento regional escocês: “É a loucura woke no seu aspecto mais ridículo. Até as múmias egípcias estão sendo canceladas por uma sociedade tão obcecada pelas sensibilidades modernas que perdeu qualquer senso de perspectiva”.

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“As pessoas visitam museus para aprender sobre civilizações, não para ver a história escondida porque não atende aos padrões ideológicos contemporâneos. ”

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AVÓS INVASIVOS

É claro que os padrões mudam e hoje é impensável que múmias egípcias sem valor artístico, encontradas em enormes quantidades, fossem moídas para ser usadas como adubo ou em tônicos revigorantes — um verdadeiro suco de múmia — como no século XIX. Mas a atitude do museu de Glasgow, que esvaziaria partes significativas do Louvre ou do British Museum, leva a extremos os exageros da cultura woke, nascida no mundo anglo-saxão e adjacências e exportada para outros recantos.

Outro exemplo: o governo da República da Irlanda tirou do ar, pelas reações de horror, o filme propagandístico feito por uma instituição de acolhimento a vítimas de estupro no qual uma adolescente faz cara feia para os avós, pintados como velhos invasivos, que querem distribuir repulsivos beijos e abraços. Mensagem: “Nem todo mundo quer um abraço. Mesmo das pessoas que os amam. Estranho? Talvez. Importante? Absolutamente”.

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Associar avós a atos de invasão corporal, numa referência indireta a abuso sexual, foi demais até para um governo de esquerda.

Lembrando que, ali do lado, a britânica BBC, histórico modelo de todas as emissoras bancadas por dinheiro público, tirou recentemente do ar um artigo em que a tendência a usar esmaltes neutros nas unhas foi associada a “padrões de beleza da supremacia branca”. Qual o motivo de uma insanidade dessas? Mulheres negras e latinas gostam de unhas mais coloridas e elaboradas, “explicava” a reportagem. Contexto cultural: as mulheres da aristocracia britânica não pintam as unhas, o que dá “argumentos” implícitos à maluquice sobre racismo e discriminação de classes da reportagem retirada.

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A revisão do que é aceitável ou não faz parte de todas as sociedades, mas os exageros politicamente corretos podem acabar produzindo efeitos contrários, empurrando opiniões para o campo de exclusão. As mudanças precisam ser compatíveis com o ritmo das sociedades. Até as múmias egípcias devem saber disso. Numa única visita à parte egípcia de um grande museu dá para ver como uma civilização que parecia imutável evoluiu e se transformou, lenta e inexoravelmente. Tentativas de mudanças abruptas foram todas expelidas.

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Egito
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