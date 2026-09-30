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Esta mulher vai ser executada hoje. Mereceria ter a pena comutada?

Com um histórico de abusos e negligência, aos 18 anos, matou uma colega por achar que estava envolvida com seu namorado

Por Vilma Gryzinski 30 set 2026, 06h19
Mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros e cacheados, maquiagem escura nos olhos e batom vinho, veste camiseta branca, em frente a uma régua de altura de prisão
Sem perdão: pouca idade e condições lastimáveis de vida não foram discutidas no caso de Christa Pike (./Reprodução)
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Quem é contra a pena de morte não vacila diante do caso de Christa Pike: não deve se tornar a primeira mulher em duzentos anos a ser executada no estado americano do Tennessee. E até quem é a favor pode hesitar. Mesmo tendo cometido um crime pavoroso, arrebentando a cabeça de uma colega de curso profissionalizante com um bloco de asfalto (guardou um pedaço do crânio de lembrança), o júri que decidiu pela pena de morte na época não sabia da vida miserável da jovem assassina, abusada desde pequena, extremamente negligenciada pelos pais e diagnosticada com doença bipolar.

Além do fato de que tinha 18 anos, legalmente em condições de receber a pena máxima, mas psicologicamente imatura. Por uma pequena diferença de idade, o namorado, Tadaryl Shipp, com 17 anos na época, não foi condenado à morte e reconquistou a liberdade depois de trinta anos de cadeia. Ele colaborou com o plano de atrair para a morte a colega Colleen Slemmer, por ter um envolvimento com ele, despertando ciúme em Christa, e riscou com uma faca um pentagrama em seu peito, numa imitação de ritual satanista.

O fato de que um casal participou da morte de uma suposta terceira parte lembra o hediondo assassinato da atriz Daniella Perez (seu colega de novela, Guilherme de Pádua, já estava livre quando morreu de infarto, aos 52 anos, e a mulher e cúmplice Paula Thomaz casou outra vez, mudou de nome e também vive em liberdade, numa ilustração das diferenças entre o rigor da justiça americana e a tolerância da brasileira).

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A mãe da jovem americana assassinada, May Martinez, é a favor da execução, inclusive se, como alega Christa Pike, a injeção letal causar um sofrimento adicional porque ela sofre de trombocitose, o aumento de plaquetas no sangue. A argumentação não foi aceita pelo juiz encarregado do caso.

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CORDÃO DE SAPATO

As questões envolvidas são tremendas, evidentemente. A partir de que idade um indivíduo pode ser penalizado? Condições lamentáveis de vida na infância são atenuantes para crimes? Deve o Estado tirar a vida de um criminoso condenado?

A maior objeção de quem é contra a pena de morte, quando não baseada em princípios religiosos da sacralidade da vida, é a possibilidade de que seja cometida uma injustiça irreversível.

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Essa possibilidade não existe no caso de Christa Pike. Ela admitiu a culpa desde o começo. A alegação de seus advogados quando tentaram revogar a pena máxima foi que ela não recebeu assistência jurídica devidamente capacitada, que sofre de doença mental e que a pena de morte tal como aplicada no Tennessee é inconstitucional. Todos os argumentos foram recusados.

A pena de morte subsiste em 27 estados americanos e é aplicada em 23 deles. O maior número de execuções acontece nesses: Texas, Flórida, Oklahoma, Missouri e Alabama. No ano passado, foram executados 47 condenados em onze estados. Entre a condenação e a consumação, passam-se em geral décadas de recursos e protelações.

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Se o leitor estivesse no júri de Christa Pike, como teria votado? E se fosse juiz de seus apelos, o que decidiria? Se não houver um perdão de última instância, a pena será consumada dentro de poucas horas.

Além da pena pela morte da jovem colega, ela cumpre pena de 25 anos por tentativa de estrangular com um cordão de sapato uma companheira de cela.

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