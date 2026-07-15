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Esta mulher envenena a América: teorias conspiratórias afetam sociedade

Laura Loomer, uma voz maligna da direita, é a maior propagadora de versões absurdas e deletérias sobre tudo e todas as coisas da política

Por Vilma Gryzinski 15 jul 2026, 06h46
Laura Loomer
Quanto mais absurdo, melhor: Laura Loomer é uma das maiores influenciadores de teorias absurdas // (John Lamparski/Getty Images)
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“Ele foi envenenado por um adversário estrangeiro, no exterior ou ao voltar para os Estados Unidos?”. A pergunta lançada no ar por Laura Loomer, afastada por assessores ajuizados do entorno próximo de Donald Trump, mas ainda enormemente influente, insuflou todo tipo de especulação sobre a morte súbita do senador Lindsey Graham.

A morte foi explicada como uma ruptura de aorta, emergência médica que pode ter efeitos fulminantes, principalmente quando a ajuda é protelada – Graham, um viciado em política de 71 anos, falou com Donald Trump por telefone e queria dar uma última a entrevista a um programa de televisão antes de procurar atendimento –, mas as suspeitas só aumentaram com o motivo oficial. O fato de que ele havia acabado de voltar da Ucrânia, um país que defendeu com paixão até literalmente o fim, foi considerado altamente suspeito.

Simultaneamente, corria o caso de outro senador republicano, Mitchell McConnell, que fez a famosa “prova de vida”, uma foto de hospital tentando explicar que estava tudo bem com ele, depois de um tombo. A maioria esmagadora concluiu que não somente estava tudo mal, mas a própria foto tinha sido forjada. “Por que o texto no jornal que a assessoria de McConnell diz que ele está segurando parece ter sido criado por Inteligência Artificial?”, sibilou Laura Loomer.

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McConnell, vítima de pólio na infância, tem um histórico de quedas, está com 84 anos e a foto – com jornal e tudo – foi certificada via análise de metadados. Adiantou? Obviamente não.

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Todos os políticos procuram amenizar problemas de saúde e é natural desconfiar de explicações oficias. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos em matéria de teorias conspiratórias é um disparate: o volume e o exagero das versões solapam os fundamentos de confiança que devem sustentar as sociedades saudáveis.

POLÍTICA PARANOICA

Alimentar as teorias absurdas virou uma profissão lucrativa para pessoas como Laura Loomer e até um instrumento de serviços secretos como o russo para espalhar a desconfiança generalizada. Atenção: não é uma teoria conspiratória, mas um fato comprovado pelo exército de “soldados” digitais que espalha mentiras pelas redes, usando táticas clássicas da desinformação russa. Um exemplo: um tabloide russo disse que o catastrófico evento cardíaco de Lindsey Graham havia sido “o beijo da morte” de Volodimir Zelenski, a última pessoa com quem o senador foi fotografado.

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Detonar Zelenski é uma atividade permanente do serviço secreto russo, mesmo quando plantando “ïnformações” ridículas. O pior é que muita gente leva a sério e personalidades como Laura Loomer alimentam sem parar o clima de suspeição. Ativista de base que ascendeu no mundo Maga, ela já foi muito próxima de Trump, a ponto de acompanhá-lo em viagens no avião presidencial, obviamente provocando uma boataria sobre algum tipo de relação sentimental. Assessores de Trump fizeram uma espécie de cordão sanitário para evitar a proximidade excessiva e a contaminação pelas maluquices propagadas por ela. “Não entendo por que falam em conspiração”, disse Laura sobre o caso de Lindsey Graham. “Existem indícios mais do que suficientes sobre uma causa provável.”

Obviamente, não está sozinha. “Nossa era de política paranoica produziu uma série de teorias nas redes: ele morreu em Kiev. Foi apagado por Israel. Envenenado pelo Irã. Detonado pela Rússia”, escreveu o Washington Post. Trump, a última pessoa a falar com Lohan antes da crise, desmentiu o conspiracionismo. Claro que não adiantou nada.

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As teorias são alimentadas pelo sentimento de superioridade que dá “saber” a explicação real sobre fatos importantes, e não ter uma desconfiança saudável das versões oficiais. A imprensa tradicional tem sua parte de culpa por ter pedido a credibilidade quando permitiu que a politização saísse das colunas de opinião e contaminasse as reportagens. É uma perda que prejudica toda a sociedade: sem a imprensa qualificada, com seus mecanismos para apurar fatos, estamos perdidos. E explorados pela tribo onde Laura Loomer é considerada para autoridade para dizer o que é verdade e o que é mentira.

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conspiração
Donald Trump
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