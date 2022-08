Esperança para a Colômbia: que o governo de Petro seja apenas ruim

Gustavo Petro é um realista ou um idealista?

Da resposta a esta pergunta depende o destino da Colômbia nos próximos anos.

Infelizmente, para os colombianos, a segunda opção parece mais provável. E o novo presidente está com a faca e a arepa na mão: conseguiu um acordo que lhe dá maioria no Congresso e liberdade para emplacar reformas esquerdistas que prometeu.

Se não fôssemos brasileiros, acharíamos estranho o acordo através do qual conseguiu a maioria no legislativo, via uma aliança com o partido De La U, que nasceu como braço auxiliar de Álvaro Uribe, a besta fera da esquerda.

As promessas de campanha feitas por Petro entram simplesmente pelo campo do realismo mágico – um clichê irresistível quando envolve a Colômbia.

Imaginem um presidente brasileiro que prometesse “diálogo” com o PCC?

Foi o equivalente a isso que Petro fez ao propor conversações com o Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia. Assim que ele tomou posse, o bando criminoso divulgou um comunicado decretando “a cessação unilateral das atividades ofensivas como manifestação de boa vontade em relação ao governo que se inicia”.

Pode?

Como um idealista, Petro quer nada menos que “uma convenção internacional que aceite que a guerra contra as drogas fracassou redondamente e deixou um milhão de latino-americanos mortos em 40 anos”. Ou seja, o problema não é o crime, mas o combate a ele.

Petro também quer dialogar com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, grupo guerrilheiro que não aceitou as conversações de paz que permitiram a desmobilização das Farc.

Sobre estas, a situação está boa para a nova ministra do Trabalho, a sindicalista Gloria Inéz Ramírez, aparece com menções positivas nos famosos computadores de Raúl Reyes, o líder das Farc morto em 2008 (que era adicionalmente um abusador serial de meninas e adolescentes recrutadas à força pela guerrilha).

Também existe um vídeo em que a nova ministra aparece dizendo: “Quiséramos nós que aqui estivessem as ideias de Chávez, Evo, Rafael Correa…”.

Já dá para ver que a nova esquerda é incrivelmente parecida com a velha.

A diferença mais importante é que a “ideologia verde” tomou o lugar da revolução comunista, ou bolivariana, que a esquerda latino-americana pregou durante décadas.

É nesse ponto que as ideias de Petro entram pelo campo da irrealidade total. O novo presidente colombiano quer simplesmente acabar com a exploração de petróleo, substituindo os ingressos que gera pelo turismo.

Detalhe: o petróleo responde por 40% das exportações colombianas.

“A ideia de cortar de um dia para outro a exploração e a exportação de petróleo seria o suicídio econômico de vinte departamentos do país”, resumiu o ex-ministro da Fazenda Juan Carlos Echeverry.

E que tal fazer isso no momento em que o mundo enfrenta uma crise de abastecimento e os exportadores de combustíveis estão numa posição de vantagem como raras vezes antes?

De onde viriam os turistas que preencheriam esta lacuna? Petro deve ter um ótimo plano a respeito. Sua visão sobre o assunto se reflete em sua escolha para o Ministério das Minas e Energia: a filósofa e ativista Irene Veléz. Ela terá a “árdua tarefa de liderar a transição rumo a uma economia não extrativista”, disse o novo presidente.

Entre outras áreas de interesse, Vélez é focada no “racismo ambiental e na discriminação étnico-racial em diferentes geografias extrativas”.

É claro que, além de destruir a indústria do petróleo, Petro também quer “descarbonizar” a agricultura – o que não deixa de ser uma boa oportunidade para os cafeicultores brasileiros, que nunca conseguiram uma imagem tão boa quanto a colombiana para o produto nacional.

Se quisesse ter uma ideia de como detonar a própria economia, Petro só precisaria olhar para seus convidados esquerdistas chamados para a festa de ontem.

Alberto Fernández tem 70% de rejeição e basicamente desistiu de ser presidente, entregando o comando da economia argentina a Sergio Massa. Pedro Castillo não pode sequer deixar o Peru para a posse no país vizinho: o Congresso não permitiu, alegando que poderia fugir, devido aos processos que enfrenta. Nicolás Maduro também não foi. Ivan Duque disse que enquanto fosse presidente da Colômbia, não permitiria que o venezuelano pisasse em território nacional.

O menos ruim é Gabriel Boric, com 56% de desaprovação – e nem teve tempo ainda de cometer os desatinos prometidos. A crise no Chile tem contornos institucionais, pois 47% dos chilenos dizem que vão votar contra no plebiscito sobre a nova constituição esquerdista, contra 44% a favor.

Alguns analistas acreditam que Gustavo Petro vai ficar mais nas ações vistosas, de participação em cerimônias indígenas a taxação de refrigerantes, além de elevar os benefícios sociais, já que ideologicamente, a esquerda latino-americana hoje é a paladina do estado grande e gordo. Apontam, pelo lado positivo, a escolha de José Antonio Ocampo, um nome convencional, como ministro da Economia.

A posse do ex-militante do M-19, um grupo que desistiu da luta armada para aderir à política, tem uma importância enorme num país como a Colômbia, onde a violência de esquerda produziu uma direita excepcionalmente forte, que não ficará docilmente na oposição.

A primeira ordem de Petro como presidente foi que trouxessem a espada de Bolívar, proibida por Ivan Duque de ser tirada do palácio presidencial e levada para a cerimônia de posse. Parece ridículo, mas tem um grande simbolismo: a espada foi “sequestrada” pelo M-19 em 1974 e devolvida apenas em 1991.

Petro deve achar que a espada agora é sua e com ela desfechará uma era de bondades e justiça social. Hoje, já será apresentado o projeto de reforma tributária que “gere justiça”.

O aumento de impostos “não deve ser visto como um castigo ou sacrifício. É simplesmente o pagamento solidário que alguém afortunado faz a uma sociedade que lhe permite e garante sua fortuna”.

A experiência indica que exatamente o oposto das boas intenções anunciadas pode acontecer.