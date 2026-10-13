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Embaixadora em proveito próprio: nem Trump aguentou a ex-nora

Tirar vantagem de um cargo importante, como a chefia da embaixada da Grécia, foi apenas um dos pecados de Kim Guilfoyle

Por Vilma Gryzinski 13 out 2026, 12h24
Mulher de cabelos castanhos longos, maquiagem pesada nos olhos, vestindo blusa vermelha, gesticula com o dedo indicador direito enquanto fala em um microfone, contra um fundo roxo
Derrocada: de senhora embaixadora a senhora demitida, a ex-nora de Trump protagonizou vexame (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Como se chama uma mulher que pede a conhecidos para pagar suas contas? E quando as contas são algo como 100 mil dólares no cartão de crédito? Estes foram alguns dos abusos praticados por Kim Guilfoyle na época em que já estava nomeada como embaixadora na Grécia, uma espécie de prêmio de consolação por ter sido traída e trocada por Donald Trump Jr. A coisa que não começou bem terminou de maneira vexaminosa, com a senhora embaixadora sendo praticamente tocada do cargo em público.

A mensagem foi cruel e, pelo menos, efetiva. “Pedimos à embaixadora Kim Guilfoyle que peça demissão”, anunciou a nova porta-voz do presidente, Katie Zacharia. Em termos figurados, equivale a um tiro na nuca.

Os argumentos haviam sido expostos numa série de reportagens do Wall Street Journal sobre a embaixadora estreante e os rombos abertos na ética do serviço público. Entre eles, o pedido a um doador de campanha para que pagasse “hoje mesmo” a fatura de 100 mil dólares do cartão de crédito. Comentaristas americanos acrescentaram outro acinte: ela se dirigiu ao interlocutor, Eric Deters, chamando-o de “honey”, equivalente a “meu bem”, algo considerado vulgar quando usado fora do círculo íntimo. “Não vai aparecer em lugar nenhum se você mandar o dinheiro”, acrescentou. Em troca, ela oferecia a moeda valiosa do acesso a figuras importantes do governo.

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Também aceitou viagens de jatinho e favoreceu um empresário grego do ramo da construção e energia.

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Atitudes assim, fora os lábios artificialmente inflados, os apliques de cabelo abaixo da cintura e as roupas estapafúrdias criaram uma falsa imagem de Kim Guilfoyle como uma mulher sem dotes intelectuais. Ela, na verdade, foi promotora pública em São Francisco, quando trabalhou com uma certa Kamala Harris. Depois se tornou comentarista de assuntos jurídicos da Fox. Entre uma coisa e outra, foi casada com o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, considerado um forte presidenciável pelo Partido Democrata.

Trump gostava da nora, que estava perto de oficializar a relação com seu filho mais velho. Deu-lhe a embaixada de presente quando Don Jr. assumiu outro relacionamento. Em junho, Jr. se casou com Bettina numa cerimônia nas Bahamas só para a família. Ou quase só.

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“Muito generosamente”, nas palavras de Bettina, o oligarca russo Umar Kremlev pagou a festa. Depois que a suspeita generosidade foi tornada pública, Don Jr. reembolsou as despesas.

Recorrer a “amigos” para pagar contas, como fizeram o filho do presidente e sua ex, é uma das maiores manifestações do apagão ético que a proximidade com o poder proporciona.

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