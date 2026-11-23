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Segundo análises do cenário eleitoral francês, Jean-Luc Mélenchon avança nas pesquisas impulsionado por protestos, enquanto analistas avaliam com cautela as propostas econômicas do candidato de esquerda e de Marine Le Pen para o futuro da França.

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Jean-Luc Mélenchon anda feliz da vida, o que parece estranho para um candidato que tem apenas 37% das preferências no segundo turno da eleição presidencial, em maio próximo. Mas o fato é que o candidato de extrema esquerda está sendo favorecido pela situação de constantes protestos na França, aparecendo como o defensor dos oprimidos e de eleitores de tendência esquerdista que antes o rejeitavam. Em relação a outubro, ele subiu cinco pontos, um aumento bastante significativo. E Marine Le Pen continuou praticamente estacionada, com 63% das preferências, sem se beneficiar, como esperavam seus partidários, da situação de desordem e saques, agora mais controlados. Em uma das pesquisas, ela recuou um ponto.

A diferença parece intransponível, mas é preciso levar em conta que, no segundo turno, a esquerda se voltará em bloco para Mélenchon. Aliás, mesmo ainda faltando cinco meses, a candidata do Partido Verde, Marine Tondolier, já disse que votaria em Mélenchon — e isso sem nem negociar nenhum pedágio para sua adesão. A candidata ecologista tem apenas 3% das preferências, mas a declaração de apoio futuro foi considerada um fato importante, sinalizando que outros virão.

No primeiro turno, Mélenchon se firmou em torno de 20% dos votos, enquanto candidatos mais palatáveis, de centro e da direita tradicional, se digladiam e não conseguem nem de longe um consenso em torno de um nome que teria mais chances de chegar ao segundo turno, como Édouard Philippe. Na faixa da direita tradicional, desponta o nome de David Lisnard.

É exagero pensar num Mélenchon vitorioso? Um político experiente, Gérard Darmanin, atual ministro da Justiça, não acha impossível. Mélenchon “vai comprar um labrador”, ironizou ele sobre uma mudança de imagem do candidato de extrema esquerda, comparável à do socialista François Mitterrand em sua primeira eleição. Também acabará contando com o apoio de sindicatos, organizações sociais e o mundo acadêmico e artístico. Como no Brasil, todos de esquerda. Além de ser um candidato “mais preparado” do que Marine Le Pen, nas palavras de Darmanin — atribuídas em grande parte a um desejo de impulsionar o candidato que ele apoia, o centrista Philippe.

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ALQUIMIA ECONÔMICA

Mas o que aconteceria se Mélenchon ganhasse? Basta ver seu programa de governo, um calhamaço de 200 páginas, classificado pelo economista Antoine Levy, de Berkeley, como um retrato do “socialismo ditatorial” que move o candidato, “sem deixar nada a dever aos regimes comunistas mais ditatoriais”.

Não é exagero. O programa ataca as bases do direito de propriedade, sobre o qual Mélenchon já disse que “não é mais suportável”. Isso inclui confiscar residências desocupadas e estabelecer um teto de cinco imóveis transmissíveis por herança, além do qual as propriedades seriam “requisitadas pelo Estado” e redistribuídas.

Segundo a comentarista Laura Closier, “não é um programa econômico, é alquimia”. Como os que pretendem transformar chumbo em ouro, Mélenchon “transforma despesas em receitas e faz até desaparecer dívidas. O candidato avançou um limite e não se constrange mais sobre o que é possível ou não. Movido por uma ideia: amanhã, o dinheiro cairá do céu”.

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Sem contar que haveria, segundo ela e mais todo o resto dos analistas racionais, uma fuga de pessoas, capitais e investimentos muito maior do que a ocorrida durante o primeiro governo de Mitterrand, quando a polícia revistava porta-malas de carros na fronteira com a Suíça buscando malas de dinheiro de cidadãos apavorados com medidas confiscatórias.

PROGRAMA POL POT

E o que propõe Marine Le Pen? Confirmando a blague de que na França até a direita é de esquerda, ela apresentou um programa econômico em que propõe diminuir — isso mesmo, diminuir — a idade da aposentadoria para 60 anos, dependendo do tempo de contribuição.

Quando Emmanuel Macron foi eleito, a maioria dos franceses aceitou que o país precisava de algumas reformas, mesmo amargas, para continuar a manter o generoso — e caro — estado de bem-estar social. Mas assim que mexeu, bem levemente, nas aposentadorias, o mundo caiu. No melancólico final de seu governo, a reforma foi até revertida pelo Legislativo.

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O problema é comum a todos os países europeus altamente desenvolvidos, que precisam manter a sustentabilidade dos benefícios sociais num quadro de encolhimento populacional e baixo crescimento econômico.

Mélenchon tem seu “programa Pol Pot” com o qual rapidamente levaria o país à falência. Marine Le Pen é uma populista de direita que cultua o Estado grande e acha que o governo é solução. Enfrentaria constantes manifestações de protestos que fariam empalidecer a onda mais recente. Qualquer um dos dois não teria maioria parlamentar para governar. Não são fáceis os tempos que se desenham para a França caso o quadro continue como o atual.