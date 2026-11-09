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Derrocada exemplar: da presidência à cadeia, em menos de uma semana

Mais do que ser ligado a um banco insolvente, Santiago Peña participou de uma verdadeira organização criminosa que lesou Paraguai inteiro

Por Vilma Gryzinski 9 nov 2026, 06h29
Homem de terno azul e gravata vermelha sorri e acena, ao lado de um militar fardado com quepe e medalhas, em evento oficial
Você está cancelado: rapidez da ação contra Peña, o presidente impichado, e devolução de depósitos acalma a crise (Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
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Fora doença ou morte de entes queridos, não existe nada pior do que perder dinheiro e o Paraguai passou por dias de extremo estresse ligados a isso, uma reviravolta nacional que fez momentos similares nos países vizinhos, como o corralito na Argentina e o plano Collor no Brasil, parecer brincadeira. Desde que o Banco Ueno – ou ueno bank, com minúsculas, numa referência à palavra “bueno”- foi fechado na terça-feira passada, por insolvência, foram sendo presos oito de seus diretores, o presidente do Banco Central e, finalmente, o próprio presidente da República, Santiago Peña, agora ex-presidente. A crise parece ter sido, surpreendentemente, superada. O país tem um novo presidente e está devolvendo os depósitos, com o pior da trama sendo superado.

Pelas semelhanças, um banco que “surge do nada” e o uso de fundos de pensão de servidores, o caso do Ueno tem pontos em comum com o caso Master, mas é muito mais grave. Peña era acionista do grupo até o ano passado, a porta giratória entre Banco Central e Ueno era um escândalo – com os respectivos executivos máximos trocando posições, além de empréstimos camaradas – e o banco fechado passou a administrar 850 milhões de dólares do Instituto de Previdência Social e fundos de aposentadoria de órgãos públicos. O lado paraguaio da Itaipu Binacional mantinha 180 milhões de dólares no Ueno.

Um escândalo de favorecimento tão grande que é até difícil entender como não tenha explodido antes. É como se a geração jovem da classe dirigente do Paraguai tivesse se tornado uma organização criminosa.

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CONTATOS INCESTUOSOS

Santiago Peña, aos 47 anos, dinâmico e bem-apessoado, com uma carreira respeitada como economista formado em Columbia no próprio Banco Central e no FMI, aparecia no exterior como o gestor de um processo bem-sucedido de governo liberal, focado no crescimento da economia. No ano passado, o PIB do Paraguai cresceu 6,6% e aumentou a população de brasiguaios, atraídos, entre outras vantagens, pelo sistema 10-10-10, ou triplo 10: a alíquota máxima sobre imposto de renda de empresas, de pessoas físicas e de circulação de mercadorias.

A economia ia bem e, paralelamente, muitos paraguaios que estavam fora do sistema bancário se sentiram atraídos pelo Ueno, com facilidade de abertura de contas e acesso a cartões de crédito. Pessoas com mais recursos também entraram para o banco, beneficiadas por descontos e programas de cashback numa vasta rede de estabelecimentos comerciais.

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O banco conseguiu mais de 2,8 milhões de clientes, ou seja, 60% da população adulta do país – daí o enorme impacto da intervenção por insolvência. Lembrando que o Paraguai é um país de apenas 6 milhões de habitantes e 60 bilhões de dólares de PIB, um décimo do total do Estado de São Paulo.

Enquanto o Ueno se beneficiava dos contatos incestuosos com figuras do governo, seu dono, Miguel Vásquez, de 37 anos, também seguia um padrão de vida no mesmo estilo que o do Banco Master. Morava numa mansão gigantesca, com decoração moderna, uma escultura de unicórnio (referência ao desejo de se tornar o primeiro “unicórnio” paraguaio, ou seja, valer mais de 1 bilhão de dólares) e nove carros de luxo na garagem, todos pretos, sendo o mais valioso um Bentley Continental GT de 400 mil dólares, segundo descreveu o jornal ABC Collor.

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MULTIDÃO DE DESESPERADOS

Quando o caso explodiu, Peña rapidamente perdeu o apoio de seu patrono no Partido Colorado, o ex-presidente Horacio Cartes. Segundo a imprensa, houve uma discussão aos gritos, quando Cartes disse ao pupilo: “Ponha em ordem os problemas que tem com seu banquinho”.

Eram problemas conhecidos – o mercado e a política sempre sabem como estão as coisas. Segundo o novo vice-presidente, Tony Barrios, senador nomeado, a primeira denúncia foi recebida através de uma carta anônima. O quadro piorou até tornar a intervenção inevitável, criando a multidão de desesperados às portas das agências. Parte do dinheiro já está sendo recuperado através do equivalente ao Fundo Garantidor de Crédito, num limite de 75 salários mínimos, o que acalmou o clima de revolta. Contas mais altas ficarão no prejuízo. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu para ficar até 2028 e terminar o mandato de Peña, que tentou o recurso de renunciar (ele se tornaria assim senador vitalício, com foro privilegiado), mas o Congresso não aceitou. Ele acabou destituído por impeachment e preso, algo sem precedentes pela rapidez e unanimidade do “cancelamento”.

As investigações serão levadas até o fim ou haverá um acordão para colocar um muro de contenção em torno dos já denunciados, evitando a culpabilização sistêmica que parece tão evidente?

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Além do estrago que fez no Paraguai, Santi Peña, como é conhecido, também prejudicou a imagem da direita em geral e da sul-americana em particular, mostrando, mais uma vez, como a praga da corrupção é supraideológica. É compreensível, mas errado, que a esquerda celebre a queda de Peña, pois o interesse do Brasil é ter um vizinho estável e bem-sucedido. Sem contar que crises no sistema bancário podem ser contagiosas.

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Santiago Peña
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