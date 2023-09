Corrupção e troca de comando no meio de uma guerra que não se define

Se tudo estivesse indo bem, o presidente Volodymyr Zelensky não demitiria o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, justamente no momento em que a contraofensiva lançada para balançar o domínio russo sobre 20% do país não parece nada promissora.

Reconhecer a realidade não significa aderir à onda dos russófilos secretos ou assumidos que querem aproveitar para promover uma saída “negociada” — uma falsa alternativa em que os ucranianos entram com a negociação e os russos ficam com tudo o que já tomaram. O ex-presidente francês Nikolas Sarkozy assumiu esse papel pouco honroso no momento.

“Nós precisamos dos russos e os russos precisam de nós”, sibilou ele, numa falsa tautologia. A Europa precisa da estabilidade que o neoimperialismo russo sacode até as bases.

O momento pouco entusiasmante no front, com um enorme sacrifício em vidas ucranianas para tentar atingir a primeira linha de defesa dos russos, coincide com casos de corrupção provavelmente investigados com um certo incentivo dos Estados Unidos.

Não foi exatamente difícil descobrir que havia responsáveis pelo serviço de recrutamento vendendo dispensas aos que não querem morrer pela pátria. Fora o superfaturamento de compras das Forças Armadas — o caso de caríssimos sobretudos encomendados a fornecedores turnos para equipar os militares para integrar o fardamento do último inverno foi associado, muito de passagem, ao súbito bilhete azul dado a Reznikov.

A Ucrânia tem interesse máximo em não compactuar com a corrupção e não dar munição à direita nacionalista republicana que cada vez reclama mais da ajuda militar que mantém a Rússia longe de uma vitória no campo de batalha.

Ao contrário do que acontece nos meios da embolorada esquerda latino-americana, nos Estados Unidos é a direita identificada com o trumpismo que quer rifar os ucranianos.

Na hipótese de uma vitória de Donald Trump, o atual governo brasileiro e seus correlatos admiradores de Vladimir Putin teriam tudo a comemorar: o apoio que mantém a resistência ucraniana se esfarelaria.

Dizer que o dinheiro americano, na casa dos 46 bilhões de dólares, está sendo desviado para objetivos nada nobres é a melhor maneira de obter o apoio da opinião pública ao que seria um tremendo desastre de política externa.

O heroísmo e o espírito de sacrifício de tantos ucranianos obscureceram, no início da guerra, a ação dos espertalhões que faturam em cima da desgraça nacional. Um exemplo: o principal responsável pelo recrutamento em Odessa, Yevhen Borysov, comprou em nome da mãe uma mansão de 3,9 milhões de euros em Marbella, na Espanha. Um acinte.

Outro caso espantoso, indicando talvez a mão dos americanos: Ihor Kolomoisky foi preso por fraude e lavagem de dinheiro. Um detalhe vital é que o bilionário patrocinou a carreira de Zelensky, primeiro na televisão, como humorista, e depois na política.

Kolomoiisky é um dos personagens mais intrigantes do país, um judeu ucraniano com nacionalidade israelense e cipriota que bancou o Batalhão Azov, acusado de simpatias nazistas. É um dos homens mais ricos da Ucrânia, mas não pagou fiança para aguardar julgamento em liberdade. Segundo a acusação, ele trouxe do exterior mais de catorze milhões de dólares, usando para a lavagem a rede de instituições financeiras que controla.

A verdadeira natureza da relação entre Zelensky e seu rico patrocinador nunca foi totalmente conhecida, mas o presidente fez uma demonstração de firmeza com a prisão do oligarca e a demissão do ministro da Defesa, um advogado que havia estabelecido ligações importantes com os aliados que bancam a resistência ucraniana.

Ou talvez ele não tenha tido opções.

“As irregularidades sugerem que funcionários do ministério não filtraram os fornecedores ou permitiram que comerciantes de armamentos caíssem fora sem fornecer as armas”, escreveu o New York Times, cautelosamente, sobre contratos de armas no valor de 980 milhões de dólares que “não cumpriram a data de entrega”.

O Times apoia veementemente, com toda razão, a causa ucraniana e não publicaria uma reportagem assim se a coisa não fosse mais feia do que pareceu até agora. O jornal também publicou uma reportagem sobre a “frustração” dos estrategistas americanos com o método usado pela Ucrânia na contraofensiva, dividindo igualmente as tropas entre a região sul e a leste. Todos os especialistas ocidentais concordam que o foco deveria ser o sul.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse que fazer críticas ao lento ou inexistente avanço da contraofensiva equivalia a “cuspir na cara do soldado ucraniano que sacrifica sua vida todo dia”.

“Recomendo a todos os críticos que calem a boca e venham pessoalmente tentar liberar um centímetro quadrado que seja”, afirmou. Não é uma maneira inteligente de administrar as tensões naturais com os aliados.

