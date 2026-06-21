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Mundo

Clamor pela ordem muda a política

A América Latina, lugar mais perigoso do mundo, quer segurança

Por Vilma Gryzinski 21 jun 2026, 08h00
BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 30: President of El Salvador Nayib Bukele takes part in a wreath-laying ceremony to pay homage to Argentine national hero General Jose de San Martin as part of a visit to Argentina at San Martin square on September 30, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)
A figura central dessa onda é o salvadorenho Nayib Bukele (Tomas Cuesta/Getty Images)
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Não é errado, nem conservador, nem reacionário, nem — horror dos horrores — bolsonarista querer viver numa sociedade onde reine a ordem pública. Também não é preciso mergulhar nos pais da filosofia política para constatar que “a boa ordem é o alicerce de todas as boas coisas” — uma premissa talvez um tantinho exagerada, mas note-se que o autor da frase, Edmund Burke, o chique patrono do conservadorismo, tinha como pano de fundo a Revolução Francesa. O caos, ao mesmo tempo revolucionário e sanguinário, desencadeado a partir dela redundou, nos séculos seguintes, no culto à contestação de tudo e de todas as coisas. Marx detonou a ordem constituída com a abolição da propriedade, Picasso estilhaçou a retratação da realidade com o cubismo, Schoenberg atonalizou a música, Joyce desescreveu a escrita. E todos que queriam ser idealistas, modernos, antirreacionários tinham que ficar do lado dessas múltiplas revoluções, de tal forma que “ser contra o sistema” foi se tornando a atitude dominante, pelo menos entre as elites instruídas. A defesa da importância da ordem e até o lema positivista da nossa bandeira viraram objeto de desprezo e de ridículo, de associação com o autoritarismo militar ou um Estado policialesco.

“As sociedades são armadas em torno da tensão permanente entre tirania e anarquia”

Todo mundo entende que as sociedades são armadas em torno da tensão permanente entre ordem e o impulso de renovação, tirania e anarquia. O desequilíbrio em favor de um dos lados cria distorções que se tornam insuportáveis. A América Latina é o maior exemplo de como a falta de ordem, substituída pelo arbítrio do crime, se torna uma força destruidora. Por um leque de razões históricas, culturais, sociais e até a peculiaridade endêmica que produz a rainha das drogas, a cocaína, somos a região mais violenta do planeta, produto sobretudo da guerra entre gangues e do estado de anomia ao qual vastas áreas são abandonadas. À sombra desse abandono, crescem fenômenos como Javier Milei, na Argentina (onde foi votada a redução da maioridade penal para 14 anos), o chileno José Antonio Kast e o colombiano Abelardo de la Espriella, com chances de vencer a eleição no domingo 21. A figura central dessa onda é o salvadorenho Nayib Bukele, o único a mostrar resultados impressionantes, com os homicídios caindo de 106 por 100 000 habitantes para menos de 2. Em troca, sua aprovação gira em torno de 70%.

A ordem está sendo trocada por características autoritárias? Certamente. Mas o fato de que a maioria dos salvadorenhos prefira a ordem e a segurança não deveria ser visto como uma comprovação da frase famosa de John Stuart Mill (“Nem todas as pessoas conservadoras são estúpidas, mas todas as pessoas estúpidas são conservadoras”). O apoio a Bukele e seus imitadores mostra que os próprios mecanismos da democracia não estavam funcionando: os criminosos não tinham uma razoável certeza de punição e a sociedade via a si mesma como abandonada a um falso Estado de direito, alimentado pela impunidade e criador de uma situação em que se tornou impossível andar por uma rua sem medo de ser roubado, morto ou transformado à força em soldado do crime. Já se tornou amplamente conhecida a pesquisa da Ipsos que mostrou a segurança como a preocupação principal de 55% dos latino-americanos. É nesse espaço que prosperam os aventureiros e em que a falta de ordem vira uma ameaça para o sistema democrático. Mandar recadinho para quem comprou celular roubado parece um escárnio diante do tamanho do problema.

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Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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