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Pedro Sánchez está apelando a tudo – em termos civilizados, evidentemente, nada na linha do que o presidente Lula da Silva foi aconselhar. Apoiou uma greve geral pífia contra a direita, prometeu colocar o aborto na constituição, tentou uma manobra para validar votos de netos de exilados da Guerra Civil e deu até para usar a camisa da seleção espanhola, em lugar dos ternos que ressaltam sua figura elegante (bem, talvez nessa parte tenha seguido os conselhos do visitante). Nada disso está adiantando: o primeiro-ministro, chamado na Espanha de presidente do conselho, deve perder as eleições do dia 29, segundo indicam todas as pesquisas.

Apesar do desgaste natural de quem está no poder desde 2018, além de erupções de corrupção no seu entorno, a prognosticada derrota é menos da sua responsabilidade e mais um produto da aliança entre o Partido Popular, da direita tradicional, e o Vox, da nova direita populista.

O acordo parecia impossível, mas acabou selado – e, com ele, o fim da era Sánchez, que fez um governo bastante razoável, sem as maluquices da economia de varinha de condão que domina tanto o “campo progressista”, e mais resultados em termos da batalha cultural, indo desde a exumação e transferência do corpo do caudilho Francisco Franco até a lei conhecida como “só o sim é o sim”, sobre o consentimento explícito em todas as etapas de uma relação sexual, sem o qual aumenta a possibilidade de enquadramento por estupro.

Estão assim as pesquisas no momento: o PP elege 131 deputados e o Vox, 58. Conseguem assim uma garantida maioria acima dos 176 votos necessários para formar um governo. O PSOE de Sánchez fica com 120.

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Mesmo com seus aliados da esquerda, perde o governo que o primeiro-ministro assumiu em junho de 2018, prestando juramento diante do rei Felipe VI sem Bíblia nem crucifixo, o que inaugurou oficialmente a era progressista que o tornou uma figura cultuada pela esquerda além dos limites da Espanha.

TRANSIÇÃO SEM CRISE

Sánchez também tem a derrota prevista mesmo no comando de uma economia com crescimento anualizado do PIB de 2,7%, uma exceção entre as economias avançadas e quase imobilizadas da Europa. Do ponto de vista eleitoral, ele prejudicou a si mesmo na questão da imigração clandestina, regularizando o status de mais de um milhão de estrangeiros.

Também teve o infortúnio de ver a inacreditável massa de marroquinos e outros africanos que avançou sobre Ceuta, um pequeno território no topo da África, remanescente do colonialismo. A onda humana refluiu, mas ficou a impressão generalizada de que Sánchez não soube reagir com a energia necessária – ou talvez que, ideologicamente, não discorda da imigração em massa, como assumem abertamente seus aliados de partidos mais à esquerda.

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Para piorar, ele passou rapidamente por Ceuta e em seguida tirou as férias programadas, como se estivesse diante de um incidente menor. A população local reagiu com fúria espanhola e gritos de “Sánchez, hijo de ****”.

A prevista vitória da direita não garante uma era de estabilidade. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, um político equilibrado e sem nenhum charme, terá que se entender com o explosivo aliado do Vox, Santiago Abascal, um basco que praticamente é o retrato provocativo da nova direita populista. Os dois já brigaram antes e muito provavelmente voltarão a fazê-lo.

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Uma vitória da dupla deixaria a Europa com governos de direita, de variadas tendências, na Espanha e, a partir do ano que vem, na França; além da Itália e da Alemanha. Até que não está mal para uma tendência política que se considerava combalida ou até condenada à obsolescência.

A melhor parte da mudança na Espanha é a transição do poder sem crises nem fugas ou ameaças de prisão (mesmo com a mulher de Sánchez tendo que enfrentar julgamento por tráfico de influência). Fora a entrega de uma casa comparativamente arrumada. E Pedro Sánchez, conhecido como o Bonitão, será um belo líder da oposição.