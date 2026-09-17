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Centro sumiu, esquerda enlouqueceu, direita bem colocada

Retrato atual da eleição presidencial do ano que vem na França, com a possibilidade que o ultraesquerdista Jean-Luc Mélenchon vá ao segundo turno

Por Vilma Gryzinski 17 set 2026, 06h45
Homem de óculos, terno azul e gravata bordô, sorri com o punho esquerdo erguido, segurando um caderno vermelho e uma caneta na mão direita. Ao fundo, um homem desfocado com fones de ouvido opera um microfone.
Quanto mais absurdo, melhor: Mélenchon explora um discurso radical que faz sucesso entre a esquerda (SIMON WOHLFAHRT/AFP)
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As bombas atômicas continuam caindo na política francesa. Segundo a mais recente pesquisa, Emmanuel Macron tem míseros 16% de aprovação. Na queda catastrófica, arrastou com ele o centro, a centro-direita e a centro-esquerda. Consequentemente, aumentaram as possibilidades de que o ultraesquerdista Jean-Luc Mélenchon, já com 17% das preferências, seja o segundo colocado e vá para a disputa final com Marine Le Pen.

Nesse caso, seria massacrado, com 70% dos votos indo para a candidata que se esforça para se livrar do rótulo de extrema direita. Com sucesso relativo, considerando-se que um segundo turno com ela e Mélenchon inverteria a lógica de décadas de eleições presidenciais. Em lugar de todos unidos para bloquear alguém com o sobrenome Le Pen, seja Marine ou seu falecido pai, Jean-Marie, seria uma frente comum contra o abominável Mélenchon.

Uma vitória de Mélenchon, como o segundo mais votado no primeiro turno, seria uma derrota brutal para a tradicional esquerda francesa, tão atordoada que ainda não conseguiu fechar questão em torno de um candidato. O possível nome do Partido Socialista, Raphael Glucksman, vem sendo engolido pelo estilo populista e provocativo de Mélenchon.

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À direita e ao centro, acontece um fenômeno similar: o fracasso de Macron contaminou os candidatos que alguma vez foram associados a ele. O respeitável Édouard Philippe murchou e a mesma praga dos 15% de preferências grudou em Gabriel Attal. Os dois foram primeiros-ministros de Macron. Tão inteligente, tão capacitado, tão talhado para promover as reformas que a França precisa, o presidente virou tóxico.

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PÁRIA NOS MERCADOS

Abriu-se, assim, espaço para o avanço de Mélenchon, que virou um fenômeno com A França Insubmissa, atraindo uma grossa parcela do eleitorado de esquerda. Quanto mais absurdos ele fala, mais seu público o aplaude. A última aberração foi pregar o calote da dívida, “jogando no fogo” os 18% detidos pelo Banco da França. Muitos partidários acham bonito absurdos assim, que transformariam a França em pária nos mercados internacionais e literalmente levariam o país à ruína.

Quem gosta, secretamente, claro, é Marine Le Pen. Segundo uma pesquisa Elabe, ela teria 69,5% dos votos no segundo turno contra Mélenchon, que levaria 30,5%.

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Marine é de direita acima de tudo, e quase exclusivamente, em questões de imigração. Na economia, tende ao tradicional protecionismo francês e não quer nem chegar perto das reformas necessárias para o país. Viu como Macron foi consumido pelo modestíssimo aumento na idade de aposentadoria, o “pecado” principal pelo qual os franceses não o perdoaram.

Se eleita, Marine Le Pen seria uma presidente de direita com simpatia esquerdista pelo Estado grande e todo-poderoso. Mais uma contradição para os aspirantes a filósofo discutirem intensamente nas mesas dos cafés, enquanto um país maravilhoso como a França vai perdendo o pé e a corrida da história.

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Para Mélenchon, também é ótimo ser o líder da oposição a Marine. Quem sabe na próxima eleição ele, ou um eventual herdeiro, já tenha argumentos para vencer a rejeição visceral que provoca?

Se aconteceu com Marine…

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