🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Calma, o capitalismo não acabou

Eclosões de esquerdismo nos Estados Unidos são fenômeno pontual

Por Vilma Gryzinski 30 ago 2026, 08h00
New York City Mayoral candidate Zohran Mamdani speaks during an election night event at the Brooklyn Paramount Theater in Brooklyn, New York on November 4, 2025. New Yorkers elected leftist Zohran Mamdani as their next mayor November 4, 2025 broadcasters projected, on a day of key local ballots across the country offering the first electoral judgement of Donald Trump's tumultuous second White House term. (Photo by Angelina Katsanis / AFP)
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani (Angelina Katsanis/AFP)
Continua após publicidade
Calma, o capitalismo não acabou Priorizar nos meus resultados Google

É uma delícia, reconheçamos, ser de esquerda. A luta é por um mundo utópico, perfeito, sem nenhuma injustiça, com todos perfeitamente atendidos em suas necessidades. Os valores aquecem o peito: igualdade, solidariedade, empatia, a crença coletiva na vitória sobre o “sistema”, tudo ao som da Internacional ou de Geraldo Vandré. Ser de direita, em comparação, é uma pauleira. Tudo tem que ser conquistado com trabalho e esforço, as desigualdades fazem parte do pacote, a riqueza contemplará os mais aptos — e às vezes nem estes, pois o caminho é cheio de pegadinhas, sem falar em juros a 14% em certas plagas. Cada um se vira por si, sob “a frieza implacável do universo”, na definição do bilionário libertário Peter Thiel.

Não existe, claro, nenhum método melhor de produzir riquezas e isso ficou vastamente comprovado quando a China manteve o regime comunista, mas abriu a economia ao livre, ou meio livre, empreendimento. Os reformistas chineses tinham visto muito bem como o comunismo viera abaixo na União Soviética e seus satélites, pela própria incompetência. Ver o Muro de Berlim ruir, metaforicamente e sem sangue, ao som do violoncelo do russo exilado Mstislav Rostropovich, por alguns momentos criou na direita o sentimento embriagante de solidariedade e alegria que parecia exclusivo da esquerda. A liberdade dos povos havia sido conquistada por nações inteiras quando suas populações simplesmente disseram “não” — não vamos falar aqui de outros fatores, inclusive o peso de personalidades como Mikhail Gorbachev e o papa João Paulo II. A esquerda tal como estabelecida no mundo ocidental (com toques orientais da União Soviética) estava derrotada. Mas muito longe de extinta. A ressurreição que hoje vemos acontecer nos EUA é fenômeno surpreendente. É como se ideias esquerdistas estapafúrdias tivessem saído de seu nicho natural, as universidades, e se propagado a ponto de, no exemplo mais conhecido, conseguir eleger o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, um ugandense muçulmano de origem indiana e ideias marxistas.

“Ser de direita é uma pauleira. Tudo tem que ser conquistado com trabalho e esforço”

Algumas das propostas mais lunáticas dessa turma: abolir o Senado e o Colégio Eleitoral, abrir as fronteiras, eliminar a polícia, fechar as prisões e, claro, dar todos os benefícios imagináveis pela inesgotável árvore de dinheiro dos outros. Os mais convictos falam em tomar os meios de produção. Imaginem uma Tesla estatal. Parece comédia de Woody Allen, mas acontece diante dos nossos olhos. E não é só no nicho do radicalismo: uma pesquisa recente mostrou que 23% dos americanos veem o socialismo com simpatia.

Siga
Continua após a publicidade

Ah, comemora a esquerda, é a crise final do capitalismo no próprio coração do império. Calma. Existe um evidente mal-estar com as condições de vida nos EUA, mesmo num país com PIB de 32 trilhões de dólares (94 000 per capita, nove vezes mais do que no Brasil). Donald Trump não consegue convencer a população de que as coisas vão bem — 80% dos americanos estão insatisfeitos com a economia. As soluções talvez sejam independentes de decisões políticas: a disseminação da inteligência artificial, de consequências ainda imprevisíveis, mas potencial revolucionário. O capitalismo ainda gosta de se reinventar, agora com um apelo que era exclusivo da esquerda: virar o sistema de cabeça para baixo.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).