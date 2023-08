Bullrich: teoricamente, a mais forte; na prática, engolida por Milei

Pela lógica, Patricia Bullrich estaria com a eleição garantida. Todos nós sabemos que as palavras “lógica” e “garantida” valem muito pouco na Argentina. E ninguém consegue parar de falar em Javier Milei, transformado numa espécie de buraco negro que suga todas as discussões e todas as especulações.

As pesquisas não ajudam muito. Praticamente empatados, os dois candidatos vão para o segundo turno em igualdade de condições — com uma ligeira vantagem para o ultraliberal, beneficiado pelo efeito hipnótico que tem na mídia e o sentimento de que só um antissistema resolve as chagas da Argentina. Um levantamento feito pela assessoria CB Consultora mostra o seguinte quadro: Milei com 44,5% de imagem positiva; Patricia Bullrich com 40,9%; Sergio Massa, 26,1%. Negativa, na mesma ordem: 45,5%; 51,8%; 69%.

É um atestado da eterna força do peronismo que um nome como o de Massa, o ministro no comando de uma economia com dólar a 730 pesos, inflação a 113% e a maior taxa de juros do mundo, de 97%, ainda continue no páreo. Também é um atestado do poder dos benefícios sociais — um bilhão de pesos, calculou o Clarín, nos últimos oito meses, colocados diretos nas mãos dos “piqueteiros”, os canalizadores do dinheiro todo.

A tática de Massa, obviamente, é insuflar Milei para derrubar Patricia no primeiro turno, contando que as excentricidades do ultraliberal que tem o maior programa de abertura econômica jamais visto, coisa de deixar até Milton Friedman ruborizado, assustaria demais a sociedade num eventual segundo turno.

Patricia Bullrich sabe muito bem como o jogo funciona e está tentando propelir seu eleitorado, com base principalmente na imagem de racional na economia e durona em matéria de segurança, o tema que mais atormenta os argentinos depois do desastre econômico. “Ele foi o mais votado nos presídios e eu fiquei em último lugar”, espetou ela na semana passada, referindo-se a Massa.

“Nesse momento, ela representa a opção mais palatável para a Argentina porque é uma pessoa democrática, tem um histórico político, é sólida”, elogiou o executivo Antonio Aracre, depois de ter passado um breve período como chefe de assessores de Alberto Fernández, o presidente que só entra na história agora, pela total irrelevância em que se colocou.

Aracre critica Massa por não ter feito as mudanças macroeconômicas que a crise exigia — e são, por óbvio, impossíveis para um governo de esquerda populista — e considera que o potencial ministro da Economia num mandato Bullrich, Carlos Melconian, “é uma pessoa preparada”.

“Milei não faria bem para o país nesse momento que vivemos porque não traz uma solução econômica consistente e possível, como faz com a da dolarização”, analisou Aracre. “A frustração que geraria nos eleitores desesperados que veem nele uma espécie de messias poderia gerar uma comoção social muito mais profunda do que a que temos hoje”.

Esta análise praticamente resume os estonteantes riscos representados por Milei e a opção do sistema por Patricia Bullrich. Controvertida, briguenta, emotiva, com cara de brava e língua solta, ela é hoje a alternativa racional. Caminha, obviamente, sobre um campo minado, inclusive em relação ao papel do ex-presidente Mauricio Macri, elogiado por Milei, que cogitou transformá-lo num superembaixador comercial caso fosse eleito.

Apesar do temperamento esquentado, Patricia Bullrich é experiente e já passou por praticamente todo o espectro político, inclusive, na juventude, a esquerda peronista tal como os Montoneros a encarnavam.

Patricia presidente? Não dá para cravar e o protagonismo está todo concentrado em Milei. E mais: ele está crescendo nas pesquisas e o comentário geral é que, de impensável, se tornou não impossível.

Virou tema político até o namoro confirmado com a humorista Fátima Flórez, que começou a carreira imitando Xuxa. O rei dos baixinhos pode detonar Patricia Bullrich e lançar a Argentina no desconhecido.