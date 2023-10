Argentina: numerologista ganhava 1,8 milhão de dólares do Banco Central

Tem Banco Central que faz política monetária, fixa taxa de juros e comanda outras chatices obrigatórias.

Tem Banco Central que contrata uma numerologista.

Adivinhem qual é a modalidade vigente no Banco Nación, como é chamado o guardião da moeda na Argentina.

Um guardião bem liberal. María del Carmen Barros, gerente-geral, contratou os serviços de Verónica Laura Asad, conhecida como Pitty, pela espantosa quantia de 1,8 milhão de dólares por seis meses de serviços. Ou 300 mil dólares por mês. Dava para trazer uma equipe inteirinha dos melhores banqueiros centrais do mundo e talvez entre eles existisse até algum capaz de “estabelecer relações ocultas entre números, seres vivos e forças físicas ou espirituais”, segundo escreveu o La Nación sobre as aptidões de Pitty.

Quem pensou em rachadora não pode ser acusado de excesso de ceticismo.

O caso da numerologista desaba diretamente no colo de Sergio Massa, que está fazendo uma campanha extraordinária para ir ao segundo turno com Javier Milei. Massa já foi descrito como um “pragmático selvagem” e apela na maior cara de pau a medidas eleitoreiras como eliminar o imposto de renda para a grande maioria dos contribuintes. Também fala bem, controla o superávit de inimiguinhos internos e tem cara de presidente. Seus defeitos e virtudes o colocam em segundo lugar, de acordo com a maioria das pesquisas – um espanto, considerando-se que preside uma economia com 124% de inflação.

Tudo o que ele não precisava era de um segundo escândalo – o primeiro, envolvendo o demitido chefe de gabinete do governador da província de Buenos Aires, Martín Insarraulde, exposto nas redes pela acompanhante curvilínea que levou para férias na Espanha, já era suficientemente revoltante, tornando-se o próprio símbolo do funcionário corrupto que toma champanhe e passeia de iate enquanto o povo se ferra com a inflação acelerada e o aumento da pobreza.

A cruel palhaçada da contratação da numerologista é responsabilidade direta de Silvina Batakis, a antecessora de Massa que foi ministra da Economia por apenas um mês. Como nenhum fracasso deixa de ser recompensado para aqueles que têm as bênçãos do partido no poder, ela levou como prêmio de consolação a presidência do Banco de la Nación Argentina. Nada mau.

O banco não tem autonomia, como no Brasil, e é Massa quem conduz na prática a política monetária, incluindo medidas como levar a taxa de juros a astronômicos 118%.

Diante desses números, quem sabe uma numerologista não é exatamente o que os argentinos precisam?

Chega de piadas. A situação dos argentinos é triste, principalmente o aumento da pobreza – a questão que o populismo de esquerda prometia resolver. Em vez disso, nada surpreendentemente, piorou.

E a agora célebre Pitty?

Ela foi contratada depois de uma consulta com María del Carmen Barros, agora removida para a área dos politicamente intocáveis. “Ela disse que teria que passar por um monte de entrevistas e foi isso que fiz. Apresentei meu currículo, passei pelas entrevistas, expliquei que tipo de coach dava e finalmente falou com minha secretária sobre quanto ia pagar”, defendeu-se Pitty.

Será que se os absurdos pagamentos fossem levantados mostrariam algum esquema?

Última pesquisa: Javier Milei aparece com 37,32% das intenções de voto, mais de onze pontos à frente de Massa, o segundo colocado, com 25,86%.

Quem sabe a numerologista já tem o resultado final e, contra um módico pagamento, se disponha a revelá-lo?

