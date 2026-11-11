Americanos mandam recado: não querem guerra no Irã. Congresso ouvirá?

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Uma pesquisa revela que a maioria dos americanos deseja que o Congresso limite a intervenção no Irã, tirando de Donald Trump a prerrogativa de ações militares. A insatisfação popular, impulsionada pelo aumento da gasolina, pode forçar uma mudança de foco dos parlamentares para o custo de vida, afastando a pauta de impeachment.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É possível ao Congresso americano encerrar o período de intervenção no Irã e tirar de Donald Trump a prerrogativa presidencial de tomar ações militares? Isso é exatamente o que querem dois terços dos americanos, numa reação praticamente sem precedentes desde a guerra do Vietnã.

Ressalte-se as diferenças: no Irã, houve uma operação de bombardeios contra instalações militares, inclusive ligadas ao programa nuclear agora nada secreto, nada comparável à guerra contra os comunistas no Vietnã. Uma deixou até agora 19 americanos mortos, contra 58 mil baixas letais do conflito vietnamita.

Mas a operação no Irã fez uma coisa que destrói a popularidade de governos, isso quando não os derruba: o aumento do preço da gasolina. É por isso, acima de tudo, que os republicanos levaram uma derrota nas urnas da qual podem demorar até uma década para se recuperar. E também o que explica o que querem que o novo Congresso faça.

Segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos, nada menos que 71% dos consultados querem que o Congresso aprove um projeto de lei terminando a intervenção no Irã. Entre os eleitores democratas, o índice atinge avassaladores 93%. A maioria é menor, mas talvez até mais significativa, entre os republicanos: 51%.

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Também é importante o nível de rejeição à política de aumento de tarifas sobre produtos estrangeiros, na casa de 62%.

PREÇO PELA REJEIÇÃO

Nove de cada dez pesquisados disseram que o Congresso deve focar no custo de vida como prioridade número um. Uma proporção significativa – 44% – também disse que seria “ruim para o país” se os novos parlamentares quiserem focar no impeachment de Trump. Serão ouvidos? Possivelmente não, mesmo que, apesar da vitória, não tenham a maioria de dois terços do Senado para afastar o presidente, a tentação política de abrir um processo de impeachment pode ser irresistível demais.

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Declarar uma guerra formal é prerrogativa do Congresso, mas os presidentes americanos têm bastante margem de ação para operações militares. Para Trump, o problema é que as opções continuam a ser ruins: ou aceita que o regime iraniano continua no poder ou parte para uma tentativa de dar mais um empurrão, sem garantias de resultado positivo.

Ocorre que o preço pela rejeição à guerra no Irã ele já pagou, via a perda da maioria na Câmara e no Senado. Pode optar por chutar o juiz. Muitos analistas de oposição acham que ele já mostrou um pendor para a radicalização ao promover Stephen Miller, um conhecido linha dura, a chefe de gabinete, equivalente no Brasil a ministro chefe da Casa Civil.

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Miller foi o arquiteto das ações de repressão a imigrantes ilegais, claramente excessivas – e Trump pôs um fim aos excessos. Demonstrará a mesma flexibilidade em relação ao Irã?

A situação no Oriente Médio também mudou com a eleição em Israel, apesar dos resultados ambíguos, que não garantem a saída do maior defensor da ação militar contra o Irã, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Acuado, Netanyahu liga todo dia para Trump, pedindo uma retomada militar, embora sua própria cúpula de defesa seja contra, segundo o Financial Times.

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Idealmente, o Irã teria uma mudança de regime na direção de algo melhor para os iranianos, o programa nuclear seria desativado, novas ações militares se tornariam desnecessárias, o preço do petróleo cairia, os americanos se acalmariam com o custo de vida e até haveria uma evolução no mais complexo dos problemas, o de palestinos e israelenses. Trump poderia até cantar vitória como o presidente que deu o empurrão necessário.

Há pouco espaço para otimismo em relação a praticamente todos os itens acima mencionados.