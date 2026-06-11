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Adivinhem quem está se dando bem: Kim Jong-un melhora a economia

A guerra na Ucrânia tem sido lucrativa para a Coreia do Norte, um dos países mais pobres do mundo, e mudanças são visíveis

Por Vilma Gryzinski 11 jun 2026, 07h02
Homem asiático de rosto redondo e cabelo escuro penteado para trás, usando terno preto, com expressão séria e boca ligeiramente aberta. Ao fundo, uma parede de madeira e uma bandeira com cores azul e laranja
Expansão: pizzas e carros por aplicativo, com 3,7% de crescimento do PIB, dão outro ânimo a Kim Jong-un // (Contributor/Getty Images)
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Da mesma forma que Cuba “alugava” médicos para gerar ingressos, a Coreia do Norte está lucrando com a guerra na Ucrânia: a Rússia paga em torno de dois mil dólares por soldado, dinheiro que obviamente vai para os cofres do governo, não para os infelizes usados como carne de canhão. Esta é uma das formas que o rubicundo ditador hereditário Kim Jong-un encontrou para esquentar uma economia que estava nos estertores, depois do radical fechamento do país já normalmente isolado provocado pela pandemia de covid.

Além de mão de obra para a guerra, Kim também exporta armamentos para a Rússia e recebe em troca alimentos, combustível e tecnologia militar. A aliança com Vladimir Putin ficou tão forte que Xi Jiping achou conveniente fazer uma visita ao vizinho para reafirmar sua esfera de influência.

A visita do líder chinês motivou tradicionais jornalões, como o New York Times e o Wall Street Journal, a fazer reportagens sobre as mudanças visíveis. “A história de sucesso econômico mais surpreendente do mundo”, disse a manchete do Journal.

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Outro jornal de prestígio, o Telegraph, reproduziu palavras do próprio Kim sobre uma “transformação miraculosa”.

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“Carros elétricos circulam pelas ruas de Pyongyang. É possível pedir pizza por aplicativos de delivery. Jovens jogam video games”, enumerou o jornal.

Também surgiu um aplicativo semelhante ao Uber, chamado Samhung.

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COMENDO GRAMA

Coisas que parecem normais em outros lugares do mundo são completamente extraordinárias para a Coreia do Norte, fonte de espanto e fascínio pelo regime já na terceira geração de integrantes da família Kim, como numa espécie de monarquia comunista, e pelos absurdos de doutrinação.

Nessa esfera, nada mudou. Ainda não é possível acessar a internet e norte-coreanos que conseguiram escapar do país relatam fuzilamentos de pessoas pegas com dispositivos contendo séries da Coreia do Sul, os doramas, com seu apelo universal. A renda per capita é calculada pelo Banco Mundial em 650 dólares e Kim, aos 42 anos, está preparando a sucessão: sua filha., Kim Ju-ae, de apenas 14 anos.

Note-se também que o sucesso econômico é comparado com a terrível crise econômica iniciada há trinta anos. As fotos de pessoas emaciadas procurando grama para comer em campos esquálidos remetem a esse período de miséria extrema, quando morreram de fome cerca de um milhão de pessoas.

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A combinação de extremo isolamento e repressão em escala massacrante permitiu ao regime norte-coreano sobreviver a todas as transformações históricas das últimas décadas, desde o fim do comunismo na União Soviética à mudança da China para o capitalismo de Estado. A dinastia Kim continuou rezando pela cartilha comunista mais radical, incluindo o dirigismo econômico. Fenômenos localizados, como o contrabando através da fronteira com a China e um comércio espontâneo foram mais reprimidos nos últimos tempos. Até a pandemia ajudou, reforçando ainda mais um isolamento já radical.

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Jornalistas e visitantes estrangeiros, bem poucos, incluindo russos, que não têm muitas escolhas de destinos turísticos por causa das sanções internacionais, descrevem um país quase irreconhecível para quem esteve lá há questão de poucos anos, com pet shops, centros de lazer e novos projetos imobiliários. Nos destinados à elite dirigente, é possível até ter o luxo de elevadores funcionando ininterruptamente.

Apesar da figura tão propensa a ser satirizada, Kim Jong-un evidentemente não é bobo e soube aproveitar as oportunidades oferecidas pela Rússia sob pressão de uma guerra insana. Alguns especialistas já o consideram o mais bem sucedido da dinastia – um espanto para quem o viu assumir a liderança com apenas 27 anos, devido à morte prematura do pai, como uma espécie de playboy comunista, sem preparo nem carisma, bafejado apenas pelo filhotismo.

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Metade da população norte-coreana, de 26 milhões de pessoas, ainda vive em situação de extrema necessidade, incluindo falta de comida suficiente para uma nutrição adequada, e o PIB do país é calculado em apenas 32 bilhões de dólares.

Mas, tanto quanto a economia, Kim Jong-un, também está sendo uma surpresa. Esperto para introduzir mudanças como o delivery de pizza e hábil para manipular os interesses russos e chineses em seu favor, com mais tecnologia entrando para aprimorar seu programa nuclear, ele também se torna mais ameaçador ainda. O filhinho de papai com armas mais poderosas, capazes inclusive de atingir território americano, é um perigo.

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Coreia do Norte
Guerra na Ucrânia
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