🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Acordo com Irã é bom ou ruim? Para Trump, benefício pode ser passageiro

Não há dúvida de que existe uma sensação coletiva de alívio: o presidente conseguiu o que queria, encerrar um capítulo negativo

Por Vilma Gryzinski 15 jun 2026, 07h00
Donald Trump, com cabelos loiros e terno azul-marinho, gesticula com as mãos abertas, olhos fechados e boca entreaberta, como se estivesse falando ou cantando
“Deixem o petróleo fluir”: Trump definiu a essência do acordo, mas outros aspectos ainda estão nebulosos (Alex Wong/Getty Images)
Continua após publicidade
Acordo com Irã é bom ou ruim? Para Trump, benefício pode ser passageiro Priorize VEJA no Google

Mesmo pelos padrões frenéticos de Donald Trump, ontem foi um dos dias mais surreais da história recente. Lutadores do UFC esmurram-se no octógono montado no jardim da Casa Branca, uma águia adestrada voou sobre o público e o presidente, comemorando seus 80 anos, deu uma bronca desbocada em Benjamin Netanyahu. “Que ***** você está fazendo?”, perguntou ao primeiro-ministro israelense, responsável pelos derradeiros bombardeios contra o Hezbollah no Líbano.

+ Acordo entre EUA e Irã deve permitir reabertura do Estreito de Ormuz

Derradeiros porque os ataques serão suspensos, mesmo sob intensa oposição de Israel, como parte do acordo com o Irã que Trump queria fazer de qualquer maneira, tendo entendido muito bem como a oposição da opinião pública americana à guerra e os efeitos econômicos do bloqueio do Estreito de Ormuz estavam afetando seriamente seus índices de aprovação.

Siga

O acordo ainda é provisório e tem um prazo de 60 dias para questões mais substanciais, acima de tudo a desativação do urânio enriquecido, “soterrado embaixo de montanhas”. Mas o principal, a curto prazo, tem efeito imediato: a abertura do estreito, com o consequente levantamento das pressões sobre o preço do petróleo. É uma boa notícia para todas as economias do mundo, resumida pela frase triunfalista de Trump: “Deixem o petróleo fluir!”.

Continua após a publicidade

A longo prazo, o mais importante, a garantia de que o Irã não fará armas nucleares, é sustentável? Não é possível bater o martelo categoricamente.

+ Acordo EUA-Irã foi alvo de críticas por parte dos envolvidos até as últimas horas

Continua após a publicidade

‘UMA CATÁSTROFE’

Há dúvidas sobre o modo como será resgatado, desativado ou diluído o urânio enriquecido acumulado pelo regime iraniano com fins obviamente bélicos. E como reagirão as forças mais radicais, no Irã, que tentaram várias maneiras de sabotar o acordo, chegando ao ponto de insuflar protestos em que manifestantes chamaram o principal negociador iraniano, o chanceler Abbas Araghchi, de “infiltrado”, uma insinuação nada sutil de que colaborou com o inimigo.

A palavra conectada com traição também foi usada, sob sigilo, por fontes do governo israelense em relação a Trump. A sensação dominante em Israel é que o país saiu perdendo e termina o processo gravemente enfraquecido. Quem o protegerá do Hezbollah? Netanyahu, descrito por Trump como “um cara muito difícil”, não tem condições políticas de aceitar um único drone vindo do Líbano sem reagir. ”O entendimento entre o Irã e os Estados Unidos é oco, desprovido de substância e completamente descolado das questões centrais”, escreveu Jacob Nagel, ex-assessor de Segurança Nacional de Netanyahu. “Alguns, como eu, o descreveriam como uma catástrofe”.

O que é ruim para Israel pode ser bom para os Estados Unidos? Os próximos desdobramentos mostrarão se isso é verdade e se o acordo é realmente abrangente e aplicável.

Continua após a publicidade

Praticamente toda a nova etapa, até a concretização final de um acordo definitivo, dependerá dos Guardas da Revolução Islâmica e de seu comandante, Ahmad Vahidi. Como Trump gosta de dizer, são eles que dão as cartas. Alguns acreditam que até para o líder supremo, Mojtaba Khamenei, ainda não visto em público, provavelmente porque foi ferido no mesmo bombardeio que matou seu pai e antecessor. “O sagrado ideal da libertação de Jerusalém e da vingança pelo sangue de Ali Khamenei jamais será esquecido”, ameaçou o chefe do Estado-Maior, general Ali Abdullahi.

Dizer uma coisa e fazer outra não é sem precedentes, mas também deve ser levado em conta que toda a liderança do regime iraniano sempre disse algo muito parecido. Trump tem que ficar de olhos bem abertos para que os benefícios do acordo sejam permanentes e não uma ilusão transitória.

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Israel
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).