Acordo com Irã é bom ou ruim? Para Trump, benefício pode ser passageiro

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Em um dia surreal, Trump celebra acordo com o Irã que reabre o Estreito de Ormuz e gera alívio global no preço do petróleo. Apesar da oposição de Israel e dúvidas sobre o desarmamento nuclear iraniano, o pacto busca benefícios permanentes, mas enfrenta críticas internas e externas e depende da vigilância dos EUA.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mesmo pelos padrões frenéticos de Donald Trump, ontem foi um dos dias mais surreais da história recente. Lutadores do UFC esmurram-se no octógono montado no jardim da Casa Branca, uma águia adestrada voou sobre o público e o presidente, comemorando seus 80 anos, deu uma bronca desbocada em Benjamin Netanyahu. “Que ***** você está fazendo?”, perguntou ao primeiro-ministro israelense, responsável pelos derradeiros bombardeios contra o Hezbollah no Líbano.

+ Acordo entre EUA e Irã deve permitir reabertura do Estreito de Ormuz

Derradeiros porque os ataques serão suspensos, mesmo sob intensa oposição de Israel, como parte do acordo com o Irã que Trump queria fazer de qualquer maneira, tendo entendido muito bem como a oposição da opinião pública americana à guerra e os efeitos econômicos do bloqueio do Estreito de Ormuz estavam afetando seriamente seus índices de aprovação.

O acordo ainda é provisório e tem um prazo de 60 dias para questões mais substanciais, acima de tudo a desativação do urânio enriquecido, “soterrado embaixo de montanhas”. Mas o principal, a curto prazo, tem efeito imediato: a abertura do estreito, com o consequente levantamento das pressões sobre o preço do petróleo. É uma boa notícia para todas as economias do mundo, resumida pela frase triunfalista de Trump: “Deixem o petróleo fluir!”.

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A longo prazo, o mais importante, a garantia de que o Irã não fará armas nucleares, é sustentável? Não é possível bater o martelo categoricamente.

+ Acordo EUA-Irã foi alvo de críticas por parte dos envolvidos até as últimas horas

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‘UMA CATÁSTROFE’

Há dúvidas sobre o modo como será resgatado, desativado ou diluído o urânio enriquecido acumulado pelo regime iraniano com fins obviamente bélicos. E como reagirão as forças mais radicais, no Irã, que tentaram várias maneiras de sabotar o acordo, chegando ao ponto de insuflar protestos em que manifestantes chamaram o principal negociador iraniano, o chanceler Abbas Araghchi, de “infiltrado”, uma insinuação nada sutil de que colaborou com o inimigo.

A palavra conectada com traição também foi usada, sob sigilo, por fontes do governo israelense em relação a Trump. A sensação dominante em Israel é que o país saiu perdendo e termina o processo gravemente enfraquecido. Quem o protegerá do Hezbollah? Netanyahu, descrito por Trump como “um cara muito difícil”, não tem condições políticas de aceitar um único drone vindo do Líbano sem reagir. ”O entendimento entre o Irã e os Estados Unidos é oco, desprovido de substância e completamente descolado das questões centrais”, escreveu Jacob Nagel, ex-assessor de Segurança Nacional de Netanyahu. “Alguns, como eu, o descreveriam como uma catástrofe”.

O que é ruim para Israel pode ser bom para os Estados Unidos? Os próximos desdobramentos mostrarão se isso é verdade e se o acordo é realmente abrangente e aplicável.

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Praticamente toda a nova etapa, até a concretização final de um acordo definitivo, dependerá dos Guardas da Revolução Islâmica e de seu comandante, Ahmad Vahidi. Como Trump gosta de dizer, são eles que dão as cartas. Alguns acreditam que até para o líder supremo, Mojtaba Khamenei, ainda não visto em público, provavelmente porque foi ferido no mesmo bombardeio que matou seu pai e antecessor. “O sagrado ideal da libertação de Jerusalém e da vingança pelo sangue de Ali Khamenei jamais será esquecido”, ameaçou o chefe do Estado-Maior, general Ali Abdullahi.

Dizer uma coisa e fazer outra não é sem precedentes, mas também deve ser levado em conta que toda a liderança do regime iraniano sempre disse algo muito parecido. Trump tem que ficar de olhos bem abertos para que os benefícios do acordo sejam permanentes e não uma ilusão transitória.