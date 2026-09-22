Acabou a boa fase de Pedro Sánchez e até a mulher será levada a júri

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Pedro Sánchez, antes um líder progressista de sucesso, enfrenta grave crise política na Espanha. Com baixa aprovação, ele lida com a possível ida de sua esposa a júri por tráfico de influência e malversação. O escândalo, somado a crises em Ceuta e desavenças internacionais, mancha sua imagem e ameaça o futuro de seu governo.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Bonito, eloquente e à frente de uma economia com índice de crescimento recorde na Europa, Pedro Sánchez durante anos foi um sonho esquerdista: emplacava todas as pautas progressistas, sem arruinar o país. Ao contrário, a Espanha ia muito bem. Aliás, continua a ir, mas Sánchez vai muito mal, com aprovação na casa dos 30% e a possibilidade altamente incômoda de ver a mulher, Begoña Gómez, enfrentar um júri popular por tráfico de influência e malversação de fundos públicos.

Comparado às dimensões tectônicas dos números da corrupção envolvendo poderosos do Brasil, e suas digníssimas esposas, parece besteira. O caso envolve a atuação de uma cátedra da Universidade Complutense, no departamento dirigido por ela, e negócios relacionados a um software lá desenvolvido, com acusações de favorecimento a um empresário. Acusações mais graves, de corrupção e apropriação indébita já foram descartadas.

Mas o desgaste continua para Sánchez, que chegou perto de romper relações com a Argentina quando Javier Milei chamou “a mulher” — todo mundo sabia quem era — de “corrupta”. Begoña arrepiou a cabeleira cobiçada e Sánchez chamou a embaixadora de volta, mas era melhor ter ficado quieto.

Sánchez também é prejudicado pelo espantoso descontrole que aconteceu em Ceuta, o pedacinho de território espanhol no norte da África, invadido por milhares de clandestinos vindos a nado do Marrocos.

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ERROS DE SEMPRE

Habitantes revoltados por serem literalmente bloqueados saíram às ruas gritando “Pedro Sánchez, demissão”. Além de impropérios irreproduzíveis. Sánchez visitou rapidamente o território e depois saiu de férias, um acinte para os prejudicados, num ato que simbolizou a perda do “toque mágico”, a capacidade de se sair bem mesmo com medidas intoleráveis para a direita, como a eutanásia, as concessões feitas aos separatistas catalães, a regularização de um milhão de estrangeiros e a remoção do corpo de Francisco Franco do santuário onde os nostálgicos do fascismo iam render homenagem.

As pesquisas, embora prematuras, pois as eleições serão somente no ano que vem, em data ainda a ser determinada, indicam que o Partido Popular, da direita tradicional, tem possibilidade de ganhar, embora em coalizão com os populistas do Vox.

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Sánchez, obviamente, não quer largar o osso. Está mais velho, charmosamente mais enrugado e, espera-se, mais consciente de que os casos de corrupção à sua volta demonstraram que a esquerda nem de longe está imune à doença do poder.

Assumiu como primeiro-ministro, que os espanhóis chamam de presidente do governo, em 2018, tirando a Bíblia e o crucifixo de cena, algo inédito na Espanha. Fez um governo razoável e não detonou as pontes com os setores empresariais. Muitos na esquerda o tomam como modelo, inclusive pela animosidade em relação a Israel. O julgamento de sua mulher, seja qual for o resultado, acabará refletido nas urnas. Mesmo quem não simpatiza com ele não pode deixar de lamentar que alguém com fama de incorruptível e a mulher, respeitada professora universitária, resvalem na fossa coletiva dos erros de sempre, com os métodos de sempre, embora seja menos do que um pixuleco diante dos números que estamos acostumados a ver aqui.

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Pixuleco, no entanto, também é crime.