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A improvável volta por cima de Jensen Huang na Nvidia escancara a tensão entre segurança nacional e a corrida da inteligência artificial contra a China. Com apoio direto de Donald Trump, o executivo tenta transformar escândalo em redenção. Entenda os bastidores desse psicodrama corporativo.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Dois tipos de reação predominaram depois do anúncio de que Jensen Huang fez uma volta por cima na Nvidia. Primeiro, e mais óbvio, ele é importante demais para ser dispensado no momento em que Estados Unidos e China estão quase empatados na disputa pela predominância em matéria de inteligência artificial, justificando até as repetidas manifestações de apoio de Donald Trump. Segundo, é um escárnio sobre os princípios mais sagrados que um traidor — voluntária ou involuntariamente — tenha sido perdoado depois de vender para o inimigo os mais bem guardados chips avançados, através da amante, Alice Huang, colaboradora da espionagem chinesa.

Existe ainda um terceiro tipo de reação — “Fiquei rico” —, mas esta se limita aos espertos que compraram ações da Nvidia na baixa e ganharam uma valorização de 30%.

Sobre as duas reações majoritárias: é possível que ambas sejam verdadeiras. Trump chegou a ligar durante uma reunião do conselho da Nvidia no domingo à noite para interceder em favor de Huang. Outros nomes do mundo das Big Techs também apoiaram a volta do criador e principal condutor da empresa, inclusive Elon Musk.

A conduta dele está sendo investigada por órgãos do governo americano — e certamente será vasculhada pelo novo Congresso, com maioria democrata. Como tudo nesse mundo, a questão foi politizada e agora Huang está inextricavelmente associado a Trump.

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De ser denunciado como manipulado pela Rússia, Trump pode passar a ser acusado de condescendente e até colaborativo com a China. Seus adversários não vão deixar barato.

PSICODRAMA MUNDIAL

Trump usou palavras fortes para defender o executivo comprometido: “O país precisa da liderança de Huang na Nvidia para garantir o sucesso e a prosperidade não só da empresa, mas da economia americana”.

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Nunca se viu algo semelhante. As sucessivas altas na bolsa eram um dos eventos mais positivos para a economia de resultados prometida por Trump — lembrando que 60% dos americanos investem em ações e acompanham minuciosamente como seus fundos de aposentadoria se comportam.

O escândalo da Nvidia coincidiu com um momento de queda das ações dos titãs tecnológicos. O pedido de demissão que Huang foi forçado a fazer piorou mais ainda o panorama, sugando trilhões de dólares do mercado.

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O extraordinário psicodrama protagonizado por ele diante do planeta ganha um capítulo dramático com seu retorno. Irá garantir que a pequena vantagem dos Estados Unidos na corrida da inteligência artificial se consolide? Ou representará uma desmoralização vergonhosa? Ou, alternativamente, o redimirá, transformando-o de vilão em herói arrependido e redimido? O mundo agradecido por impedir uma vitória chinesa na disputa tecnológica mais importante de todos os tempos?

Não existe série da Netflix que se compare — mas certamente logo veremos uma.