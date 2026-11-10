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A infidelidade conjugal mais cara da história? O caso do dono da Nvidia

Ações da Nvidia perdem 207 bilhões de dólares depois das revelações sobre o envolvimento do chefão Jensen Huang com executiva chinesa

Por Vilma Gryzinski 10 nov 2026, 06h50
Homem asiático de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta de couro preta, gesticulando com a mão direita aberta, em frente a um fundo escuro com estruturas verticais de cabos amarelos
Comprometido: como é possível que Huang não desconfiasse das intenções da amante? (Sean Gallup/Getty Images)
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Dizem os piadistas: nem o caso de Páris com Helena de Troia custou tão caro (lembrando que Troia, a cidade para a qual a mulher mais bela do mundo foi levada pelo amante, depois de abduzida voluntariamente, acabou destruída na guerra que leva seu nome). Os 207 bilhões de dólares que a Nvidia, gigante da tecnologia e dos microprocessadores avançados, já perdeu desde que Jensen Huang admitiu um relacionamento extraconjugal empalidecem diante da possibilidade de que uma presumida manipulação do bilionário americano de origem chinesa proporcione uma vantagem crucial à China na corrida da inteligência artificial.

Até sexta-feira, a Nvidia era a empresa mais valiosa do mundo, num estonteante total de 4,6 trilhões de dólares — dois a mais do que o PIB inteiro do Brasil. Como todas as outras empresas de alta tecnologia, ela sofreu uma desvalorização na bolsa, mas a revelação sobre o caso extraconjugal de um de seus criadores a deixou numa posição especialmente vulnerável.

Seria a executiva Alice Huang (que por acaso tem o mesmo sobrenome, comum na China, do bilionário) uma espiã recrutada pela inteligência chinesa para ser “plantada” na cama do homem assim descrito pelo New York Times: “Durante os últimos quatro anos, Jensen Huang se tornou o maestro do boom da inteligência artificial e seu executivo bilionário mais essencial”.

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Plantar mulheres bonitas nas imediações de homens poderosos é uma tática clássica, aperfeiçoada na época da União Soviética e seus satélites, com as agentes chamadas de “andorinhas”. Até hoje persistem as suspeitas, investigadas e negadas pelo FBI, de que o presidente John Kennedy, com sua voracidade sexual ao nível de um Russell Brand, foi envolvido num voo desses através da alemã ocidental Ellen Rometsch.

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O ex-deputado democrata Eric Swalwell esteve recentemente envolvido com a espiã chinesa Christine Fang, uma especialista em fazer amigos em posições importantes.

LAVADOR DE PRATOS

O caso do CEO da Nvidia estava para estourar em público quando ele divulgou uma carta assumindo a infidelidade e prometendo uma investigação interna — complicada, considerando-se que ele continua a ter as rédeas da empresa.

A função da bela executiva, promovida praticamente a companheira pública de Huang, enquanto a esposa oficial sumia do mapa, era seduzir o comandante da Nvidia para convencer Donald Trump a relaxar a proibição da venda dos microchips avançados que dão uma vantagem crucial aos Estados Unidos na corrida da inteligência artificial. A empresa onde ela trabalhava, a Megaspeed International, operava justamente nessa faixa.

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Segundo o Times, a Megaspeed está sendo investigada pelos americanos desde 2024 por direcionar para a China os microprocessadores proibidos.

Alguns especialistas acham impossível que Jensen Huang, um chinês de Taiwan com mente prodigiosa que na adolescência nos Estados Unidos trabalhou como lavador de pratos, sobreviva no cargo. Vários nomões do mercado falaram em favor dele, incluindo Shaun Macguire, da gigante Sequoia Capital, que alinhavou os seguintes pontos: “1) Jensen é um dos maiores empreendedores dessa geração. 2) Ele fez uma coisa incrivelmente idiota. 3) Foi ruim para a América. 4) Mas meu palpite é que não houve má intenção. 5) Dois erros não fazem um acerto e acredito que Jensen é insubstituível para a liderança americana da inteligência artificial. ”

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400;”>“Eu concordo”, apoiou Elon Musk.

Irá Jensen Huang sobreviver ao “erro”? Será ele confiável do ponto de vista dos Estados Unidos ou está irreparavelmente comprometido? Qual o nível de vantagem que a China já adquiriu através da “andorinha” infiltrada? Como é possível que ele não desconfiasse disso?

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São questões transcendentais que envolvem todo o futuro da humanidade, não apenas brincadeiras sobre o “preço” da traição — bem maior do que os 40 bilhões de dólares que Jeff Bezos pagou à primeira mulher para se divorciar e, mais tarde, casar de novo com Lauren Sánchez. O verdadeiro preço da infidelidade de Huang ainda está sendo descoberto.

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