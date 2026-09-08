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A imigração clandestina solapa a Europa e incentiva a direita radical

Eleições na Alemanha e protestos na Inglaterra e na Espanha são resultado da falta de visão dos governantes diante de um problema grave

Por Vilma Gryzinski 8 set 2026, 07h38
Alice Weidel, Ulrich Siegmund e Tino Chrupalla
Festa na extrema direita alemã: a Europa ofereceu de bandeja um tema incandescente para os radicais (Omer Messinger/Getty Images)
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A imigração clandestina solapa a Europa e incentiva a direita radical Priorizar nos meus resultados Google

Durante muito tempo, foi moda em países europeus plantar cartazes diante de casa dizendo “Imigrantes bem-vindos” e atribuir as reações contrárias à entrada de milhões de estrangeiros pobres a bolsões reacionários e ignorantes. Os bolsões, agora, estão se vingando – e se expandindo. O maior retrato dessa reação foi visto no estado alemão da Saxônia-Anhalt, com a estarrecedora vitória com 43% dos votos do até recentemente marginalizado partido de extrema-direita, o Alternativa para a Alemanha.

O partido e seu candidato local, Ulrich Siegmund, um simpático ex-vendedor de aromatizadores de ambiente, acharam um bom canal de comunicação com o eleitorado e estão falando até em romper a “muralha de fogo” – a recusa de todos os outros partidos em formar alianças com ele -, o que abriria caminho a um governo de coalizão (os estados são governados pelo mesmo princípio da maioria absoluta). Elementos da Democracia Cristã, da direita tradicional, poderiam favorecer uma aliança até recentemente impensável, considerando-se que o país foi reconstruído no pós-guerra sobre o consenso de jamais permitir nada que descambe para o neonazismo. Para piorar, o Alternativa é simpático a Vladimir Putin, uma abominação ideológica que une a extrema direita à extrema esquerda.

Mas não é a guerra na Ucrânia que mobiliza seus eleitores. É a sensação de que o bolso vai mal e o país pior ainda, com grandes massas de imigrantes se espalhando pelo território nacional.

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Há comentaristas que dizem, quando o presidente Lula da Silva fala ou faz bobagens, está dando munição aos adversários. Ou seja, o problema não é a bobagem em si, mas prover o outro lado de argumentos. No caso de múltiplos países europeus, os defensores da imigração em massa, como a primeira-ministra Angela Merkel ao abrir a Alemanha a um milhão de pessoas, efetivamente municiam a oposição.

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RECEITA INFERNAL

Se Merkel, de centro-direita, fez isso, com expressões orgulhosas, só resta aos inconformados ir para a direita pura e dura. Aconteceu na Itália, pode acontecer na França e na Espanha. Mais do que votar, uma minoria agora está se mobilizando nas ruas, propiciando cenas como as registradas em Dover, onde centenas de homens vestidos de preto, com balaclavas cobrindo o rosto, protestaram contra a incessante chegada de ilegais em botes de borracha que cruzam o Canal da Mancha – um problema que governos de direita e de esquerda nem chegaram perto de resolver.

Até na pacífica Ceuta, o território espanhol na África, houve protestos arrebatados contra os marroquinos que se instalaram em barracos na praia, transformando em favelão um lugar aprazível e organizado. Cidadãos normalmente racionais saíram gritando contra o primeiro-ministro: “Pedro Sánchez, hijo de… “.

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Na Espanha em si também houve protestos, com pequenos grupos fazendo a saudação franquista.

Infelizmente, é essa a realidade: a impotência de múltiplos governos europeus está dando munição para a extrema direita, aumentando o potencial de conflito entre estrangeiros e radicais revoltados. Uma receita simplesmente infernal.

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Europa
Extrema direita
Imigração
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