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A brasilianização da política americana: esquerda socialista e jovens cooptados

Seis deputados federais, inclusive a incendiária Darializa Avila Chevalier, pertencem à esquerda pura e dura e juventude prefere socialismo

Por Vilma Gryzinski 12 nov 2026, 06h43
Mulher jovem de pele morena, cabelo crespo escuro, óculos brancos e argolas douradas, sorri enquanto fala em um microfone branco e gesticula com a mão esquerda aberta, em um fundo marrom desfocado
Minoria barulhenta: Darializa simboliza nova geração de deputados de esquerda (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Darializa Avila Chevalier parece a deputada Erika Hilton antes do makeover de cabelos, maquiagem e figurino. Disse famosamente a jovem descendente de imigrantes da República Dominicana, privilegiada por uma educação à americana (Columbia, City University de Nova York): “Um mundo sem fronteiras, tal como um mundo sem polícia nem prisões, é possível, necessário e o único modo moral de seguir adiante”.

Ela e mais cinco outros seguidores da ideologia dos Socialistas Democráticos da América, enquistados no Partido Democrata (o qual abominam e sonham mudar inteiramente), foram eleitos para o Congresso americano. Vão fazer companhia aos companheiros mais conhecidos, como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, um nome forte para disputar a candidatura presidencial, e o prefeito de Nova York, Zohran Mandami, uma estrela em ascensão da política.

Nesse sentido, os americanos superaram os brasileiros: a esquerda colocou várias caras novas no jogo, ao contrário da última eleição por aqui, que apenas avançou o culto ao presidente Lula da Silva, limitado em sua prorrogação por motivos óbvios.

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No plano estadual, entre assembleias legislativas e outros cargos que nos Estados Unidos dependem de votação, os democratas socialistas elegeram 51 candidatos. Na assembleia do estado de Nova York, haverá 11 representantes dessa corrente ideológica, até bem recentemente impensável nos Estados Unidos.

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VISUAL COMBATIVO

Os candidatos souberam explorar bem a insatisfação do eleitorado com o aumento do custo de vida, mas também se beneficiam de uma grande mudança alcançada pela guerra cultural: a mensagem de esquerda transmitida nas universidades está finalmente conseguindo ter uma influência sólida na cabeça da juventude.

Uma espantosa pesquisa do Buckley Institute — leva o nome do legendário conservador William Buckley, fundador da National Review — mostrou que a maioria dos estudantes universitários prefere o sistema socialista ao capitalista, na proporção de 41,6% a 27,8%, com 30,7% de duvidosos.

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Concordam que os países socialistas oferecem um modelo econômico melhor do que os capitalistas? No total, 47% cravaram na opção, e apenas 19,5% discordaram. A pesquisa não especificou que países socialistas, um rótulo que hoje abarca Nicarágua ou Cuba, visto que a China, com sua extraordinária história de sucesso, segue um modelo híbrido.

Outro indicativo importante da guerra cultural: apenas 39% acham que o país está avançando no sentido da igualdade racial, enquanto 50,2% acreditam que o país está indissociavelmente ligado à supremacia branca — teriam um bom resultado se fizessem o Enem.

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Detalhe: Darializa Avila Chevalier diz que se converteu à religião muçulmana em 2018, passou períodos na Venezuela e em Gaza e nem é preciso mencionar suas opiniões sobre Israel. Vai completar o processo de brasilianização se mudar o visual, abandonar os óculos, mudar o cabelo e usar roupas da moda. Mas no contexto americano é difícil que aconteça isso. Parecer eternamente uma estudante universitária daquelas de “visual combativo” faz parte do jogo.

A palavra brasilianização geralmente se refere, nos Estados Unidos, a uma grande disparidade de renda, entre outros dados econômicos indesejáveis, mas aqui é usada no sentido de que existe uma minoria política muito ativa, capaz de propagar pautas da esquerda e ganhar espaços.

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