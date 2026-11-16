Por que o mundo está obcecado pela ascensão e queda de Elizabeth Holmes

A psicóloga e pesquisadora Ilana Pinsky reflete sobre saúde mental e suas conexões com a nossa sociedade

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O documentário “You Can See Everything” mergulha nos últimos dias de liberdade de Elizabeth Holmes, ex-bilionária da Theranos, condenada por fraude. Não é uma experiência de entretenimento fácil, mas sim uma análise perturbadora da manipulação humana e das camadas da verdade. Uma obra instigante que desafia a percepção.

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Assistir ao novo documentário You Can See Everything – o grande fenômeno cultural global do momento – não é exatamente uma experiência agradável de entretenimento.

O filme, que acompanha os últimos 34 dias de liberdade da ex-estrela do mundo tecnológico Elizabeth Holmes, deve chegar aos cinemas do Brasil em 26 de novembro com o título Tudo Pode Ser Visto.

Se você espera algo leve para não pensar, evite. Há risos frequentes na plateia durante as três horas de projeção — muitos de pura vergonha alheia —, mas a sensação predominante é de confusão. Foi o que presenciei numa sessão em Nova York.

O documentário traz um incômodo visceral, quase sufocante, diante de figuras que parecem cavar a própria cova com escolhas tão fascinantes quanto incompreensíveis. Entrega um mergulho nos labirintos da capacidade humana de manipulação e das várias faces da verdade— sendo, por isso mesmo, um dos filmes mais instigantes dos últimos tempos.

A enganação e o drama de Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes ficou mundialmente conhecida após abandonar o curso em Stanford e se tornar a mais jovem bilionária self-made ao fundar a Theranos — a startup do Vale do Silício que prometia revolucionar a medicina com diagnósticos complexos a partir de uma única gota de sangue. O projeto ruiu, a fortuna evaporou e o caso culminou em uma das maiores fraudes da história da tecnologia.

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O filme exibe a crônica de uma queda anunciada: Holmes já havia sido condenada a 11 anos de prisão e iniciaria o cumprimento de sua sentença logo após o encerramento da primeira parte das filmagens.

Assistimos a um jogo constante de revelar sem revelar de verdade onde a promessa de uma entrega total serve apenas para mascarar novas camadas de encenação. A sensação da obra aproxima-se mais de uma ficção psicológica do que de um documentário tradicional, dada a proximidade com que tudo é registrado — o cineasta em certo momento se muda para a casa dos documentados —, permitindo-nos acompanhar as diferentes agendas e táticas dos envolvidos quase em tempo real.

O responsável por conduzir esse experimento é Nathan Fielder. Figura singular do audiovisual contemporâneo, Fielder não opera como um observador neutro ou um antropólogo distante. Sua persona — marcada pelo olhar oblíquo, uma certa reticência nas reações e uma aparente inadequação social — integra o próprio dispositivo da narrativa.

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Fielder tornou-se célebre por produções (estranhíssimas, diga-se de passagem) como O Ensaio, da HBO, na qual treina pessoas comuns para enfrentarem conversas difíceis, reconstruindo cenários reais em escala 1:1 e ensaiando interações ad nauseam. Quando esse método obsessivo é aplicado aos bastidores da vida privada de Elizabeth Holmes às vésperas de sua prisão, o resultado é um estudo perturbador sobre as camadas da mentira.

A mente humana (e doentia)

Diante da iminência da prisão, Holmes e seu marido, o herdeiro hoteleiro Billy Evans, abrem as portas de sua intimidade para Fielder. A pergunta que ecoa desde o primeiro minuto é: por que uma pessoa prestes a perder a liberdade por mais de uma década e a se afastar de seus filhos bebês convidaria um documentarista (e esse documentarista em específico) para se grudar à sua rotina, registrando cenas que vão desde a nudez explícita do marido no banho até a amamentação do bebê?

A intenção explícita do casal é construir uma imagem de normalidade doméstica e de figura incompreendida para Elizabeth. A aposta em Nathan Fielder parece calculada: alguém visto como “fora da caixa” e excêntrico o suficiente para embarcar nesse projeto, em vez de um documentarista tradicional ou um especialista em biotecnologia que iria confrontá-la tecnicamente sobre os testes para desmantelar a farsa.

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Holmes é constantemente enquadrada de perto, destacando seus grandes olhos azuis e um jeito de ser aparentemente ingênuo. Ela tenta explicar o escândalo alegando que não houve fraude, usando meias palavras para sugerir que seu cérebro funciona de forma diferente (se utilizando de argumento muito na moda ultimamente) e que padece de uma incapacidade de comunicação. A imagem desenhada é a de uma mulher jovem genial, porém socialmente inadequada e facilmente manipulável.

Essa interpretação parece ser reforçada pelo comportamento e pelas palavras de Billy. O marido bonito e herdeiro abastado revela-se, no decorrer das filmagens, um homem agressivo e dominador. Após o recolhimento de Elizabeth à prisão, Billy descamba para uma instabilidade emocional gritante, andando armado 24 horas por dia e assumindo as redes sociais da esposa até borrar os limites entre a vida dele e a dela.

Constrói-se, assim, a imagem da mulher manipulada — um eco da mesma justificativa usada sobre sua relação com Sunny Balwani, o antigo sócio e companheiro muito mais velho que liderou a Theranos ao seu lado e a quem sua defesa legal atribuiu os rumos desastrosos da empresa.

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No entanto, a câmera e a montagem de Fielder desmascaram — ou ao menos colocam sob forte suspeita — essa encenação. Afinal, basta comparar a agudeza de Holmes com o estilo “brucutu” do marido para perceber que é difícil acreditar que ela tenha simplesmente se deixado dominar por ser uma mulher frágil ou apaixonada.

Na tentativa de parecer submissa, a ex-bilionária acaba expondo, inadvertidamente, sua capacidade de controle sobre tudo e todos ao seu redor. O ápice desse espelhamento surrealista se dá com a introdução da atriz Amanda Seyfried — que interpretou Holmes na minissérie The Dropout.

A presença de Seyfried contracenando ou reproduzindo o comportamento de Holmes dentro da engrenagem simulada de Fielder cria uma vertigem metanarrativa: onde termina a pessoa real e onde começa a personagem fabricada para escapar da culpa?

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Verdade, mentira e algo no meio entre os dois

Para além da disputa sobre a construção da verdade, o aspecto mais doloroso que emerge do filme reside nas consequências humanas colaterais. Diante da performance permanente dos pais para preservar suas personas públicas, é impossível não voltar a atenção para os filhos pequenos do casal. Atravessar o desenvolvimento infantil no centro de uma encenação obsessiva e de uma negação estrutural da realidade levanta profundas preocupações psicológicas.

A sensação que resta é a de que as maiores vítimas desse grande teatro sociopático não são os investidores lesados pela Theranos, mas sim as crianças que crescerão sob a sombra do autoengano de seus pais. O pai de Holmes, que surge em breves relances no filme, parece ser um dos únicos personagens reais da trama: seu desespero diante do abismo é palpável e doloroso.

Ao término dessas três horas de imersão, Fielder não entrega veredictos consoladores. Ficamos impactados diante de um espelho sobre como a mente é capaz de fabricar, sustentar e performar sua própria versão da verdade, mesmo quando as grades se fecham — e até mesmo após elas se fecharem, já que o filme inclui registros feitos com Holmes já dentro da prisão.

O título da obra não poderia ser mais preciso: You Can See Everything nos dá a ilusão de ver tudo quando, na realidade, somos confrontados com a impossibilidade de saber se algo ali foi, em algum momento, real.

*Ilana Pinsky é psicóloga clínica, doutora pela Unifesp e coautora de Saúde Emocional: Como Não Pirar em Tempos Instáveis (Contexto), e Longevidade hoje (Fósforo). Foi consultora da OMS e da OPAS e professora da Universidade Colúmbia. Siga a colunista no Instagram: @ilanapinsky_