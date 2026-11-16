🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Imagem Blog

Mens sana

Por Ilana Pinsky Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
A psicóloga e pesquisadora Ilana Pinsky reflete sobre saúde mental e suas conexões com a nossa sociedade
Saúde

Por que o mundo está obcecado pela ascensão e queda de Elizabeth Holmes

Uma análise psicológica de 'You Can See Everything', o filme instigante que está dominando a atenção do planeta

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h00
A empreendedora Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, foi julgada por fraude -
A empreendedora Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, condenada por fraude e protagonista de novo filme (HBO/Reprodução)
Continua após publicidade
Por que o mundo está obcecado pela ascensão e queda de Elizabeth Holmes Priorize VEJA no Google

Assistir ao novo documentário You Can See Everything – o grande fenômeno cultural global do momento – não é exatamente uma experiência agradável de entretenimento.

O filme, que acompanha os últimos 34 dias de liberdade da ex-estrela do mundo tecnológico Elizabeth Holmes, deve chegar aos cinemas do Brasil em 26 de novembro com o título Tudo Pode Ser Visto.

Se você espera algo leve para não pensar, evite. Há risos frequentes na plateia durante as três horas de projeção — muitos de pura vergonha alheia —, mas a sensação predominante é de confusão. Foi o que presenciei numa sessão em Nova York.

Siga

O documentário traz um incômodo visceral, quase sufocante, diante de figuras que parecem cavar a própria cova com escolhas tão fascinantes quanto incompreensíveis. Entrega um mergulho nos labirintos da capacidade humana de manipulação e das várias faces da verdade— sendo, por isso mesmo, um dos filmes mais instigantes dos últimos tempos.

A enganação e o drama de Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes ficou mundialmente conhecida após abandonar o curso em Stanford e se tornar a mais jovem bilionária self-made ao fundar a Theranos — a startup do Vale do Silício que prometia revolucionar a medicina com diagnósticos complexos a partir de uma única gota de sangue. O projeto ruiu, a fortuna evaporou e o caso culminou em uma das maiores fraudes da história da tecnologia.

Continua após a publicidade

O filme exibe a crônica de uma queda anunciada: Holmes já havia sido condenada a 11 anos de prisão e iniciaria o cumprimento de sua sentença logo após o encerramento da primeira parte das filmagens.

Assistimos a um jogo constante de revelar sem revelar de verdade onde a promessa de uma entrega total serve apenas para mascarar novas camadas de encenação. A sensação da obra aproxima-se mais de uma ficção psicológica do que de um documentário tradicional, dada a proximidade com que tudo é registrado — o cineasta em certo momento se muda para a casa dos documentados —, permitindo-nos acompanhar as diferentes agendas e táticas dos envolvidos quase em tempo real.

O responsável por conduzir esse experimento é Nathan Fielder. Figura singular do audiovisual contemporâneo, Fielder não opera como um observador neutro ou um antropólogo distante. Sua persona — marcada pelo olhar oblíquo, uma certa reticência nas reações e uma aparente inadequação social — integra o próprio dispositivo da narrativa.

Continua após a publicidade

Fielder tornou-se célebre por produções (estranhíssimas, diga-se de passagem) como O Ensaio, da HBO, na qual treina pessoas comuns para enfrentarem conversas difíceis, reconstruindo cenários reais em escala 1:1 e ensaiando interações ad nauseam. Quando esse método obsessivo é aplicado aos bastidores da vida privada de Elizabeth Holmes às vésperas de sua prisão, o resultado é um estudo perturbador sobre as camadas da mentira.

A mente humana (e doentia)

Diante da iminência da prisão, Holmes e seu marido, o herdeiro hoteleiro Billy Evans, abrem as portas de sua intimidade para Fielder. A pergunta que ecoa desde o primeiro minuto é: por que uma pessoa prestes a perder a liberdade por mais de uma década e a se afastar de seus filhos bebês convidaria um documentarista (e esse documentarista em específico) para se grudar à sua rotina, registrando cenas que vão desde a nudez explícita do marido no banho até a amamentação do bebê?

A intenção explícita do casal é construir uma imagem de normalidade doméstica e de figura incompreendida para Elizabeth. A aposta em Nathan Fielder parece calculada: alguém visto como “fora da caixa” e excêntrico o suficiente para embarcar nesse projeto, em vez de um documentarista tradicional ou um especialista em biotecnologia que iria confrontá-la tecnicamente sobre os testes para desmantelar a farsa.

Continua após a publicidade

Holmes é constantemente enquadrada de perto, destacando seus grandes olhos azuis e um jeito de ser aparentemente ingênuo. Ela tenta explicar o escândalo alegando que não houve fraude, usando meias palavras para sugerir que seu cérebro funciona de forma diferente (se utilizando de argumento muito na moda ultimamente) e que padece de uma incapacidade de comunicação. A imagem desenhada é a de uma mulher jovem genial, porém socialmente inadequada e facilmente manipulável.

Essa interpretação parece ser reforçada pelo comportamento e pelas palavras de Billy. O marido bonito e herdeiro abastado revela-se, no decorrer das filmagens, um homem agressivo e dominador. Após o recolhimento de Elizabeth à prisão, Billy descamba para uma instabilidade emocional gritante, andando armado 24 horas por dia e assumindo as redes sociais da esposa até borrar os limites entre a vida dele e a dela.

Constrói-se, assim, a imagem da mulher manipulada — um eco da mesma justificativa usada sobre sua relação com Sunny Balwani, o antigo sócio e companheiro muito mais velho que liderou a Theranos ao seu lado e a quem sua defesa legal atribuiu os rumos desastrosos da empresa.

Continua após a publicidade

No entanto, a câmera e a montagem de Fielder desmascaram — ou ao menos colocam sob forte suspeita — essa encenação. Afinal, basta comparar a agudeza de Holmes com o estilo “brucutu” do marido para perceber que é difícil acreditar que ela tenha simplesmente se deixado dominar por ser uma mulher frágil ou apaixonada.

Na tentativa de parecer submissa, a ex-bilionária acaba expondo, inadvertidamente, sua capacidade de controle sobre tudo e todos ao seu redor. O ápice desse espelhamento surrealista se dá com a introdução da atriz Amanda Seyfried — que interpretou Holmes na minissérie The Dropout.

A presença de Seyfried contracenando ou reproduzindo o comportamento de Holmes dentro da engrenagem simulada de Fielder cria uma vertigem metanarrativa: onde termina a pessoa real e onde começa a personagem fabricada para escapar da culpa?

Continua após a publicidade

Verdade, mentira e algo no meio entre os dois

Para além da disputa sobre a construção da verdade, o aspecto mais doloroso que emerge do filme reside nas consequências humanas colaterais. Diante da performance permanente dos pais para preservar suas personas públicas, é impossível não voltar a atenção para os filhos pequenos do casal. Atravessar o desenvolvimento infantil no centro de uma encenação obsessiva e de uma negação estrutural da realidade levanta profundas preocupações psicológicas.

A sensação que resta é a de que as maiores vítimas desse grande teatro sociopático não são os investidores lesados pela Theranos, mas sim as crianças que crescerão sob a sombra do autoengano de seus pais. O pai de Holmes, que surge em breves relances no filme, parece ser um dos únicos personagens reais da trama: seu desespero diante do abismo é palpável e doloroso.

Ao término dessas três horas de imersão, Fielder não entrega veredictos consoladores. Ficamos impactados diante de um espelho sobre como a mente é capaz de fabricar, sustentar e performar sua própria versão da verdade, mesmo quando as grades se fecham — e até mesmo após elas se fecharem, já que o filme inclui registros feitos com Holmes já dentro da prisão.

O título da obra não poderia ser mais preciso: You Can See Everything nos dá a ilusão de ver tudo quando, na realidade, somos confrontados com a impossibilidade de saber se algo ali foi, em algum momento, real.

*Ilana Pinsky é psicóloga clínica, doutora pela Unifesp e coautora de Saúde Emocional: Como Não Pirar em Tempos Instáveis (Contexto), e Longevidade hoje (Fósforo). Foi consultora da OMS e da OPAS e professora da Universidade Colúmbia. Siga a colunista no Instagram: @ilanapinsky_

Publicidade
TAGS:
Cinema
Documentário
Filme
Fraude
saúde mental
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).