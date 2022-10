Vídeo da maçonaria pode ser uma bomba para Bolsonaro?

Desde 2018, quando foi eleito Presidente da República, Jair Bolsonaro tem sido conhecido pela popularidade que possui entre os eleitores evangélicos. Naquele ano, recebeu boa parte dos votos desse grupo (70%). Em 2022, continua buscando esse eleitorado e misturando de forma abjeta política e religião. Prova disso é o grande espaço que o presidente reserva em sua agenda para participar de eventos religiosos.

Nesta terça, 4, por exemplo, Bolsonaro esteve em dois grandes encontros evangélicos em São Paulo na primeira semana de campanha do segundo turno.

Um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais esta semana, no entanto, pode abalar essa relação. Nas imagens, Bolsonaro aparece em uma loja maçônica pedindo votos em 2017, quando ainda não era presidente.

🚨EITA! Vídeo de Bolsonaro na maçonaria vem à tona. A sociedade discreta tem como membros, Carla Zambelli, Jorginho Mello, entre outros apoiadores de Bolsonaro. Envolvimento com Maçonaria é proibido pelo código de direito canônico da Igreja Católica. pic.twitter.com/9oWqJDJdun — PopOnze (@PopOnze) October 4, 2022

Nos bastidores, a equipe de Lula estaria avaliando a possibilidade de usar o vídeo para colocar em dúvida o “cristianismo” de Bolsonaro, já que a maçonaria é explicitamente atacada pelos evangélicos.

Continua após a publicidade

Mas será que um vídeo antigo é capaz de tirar votos do presidente?

Há anos vem sendo construído um pensamento entre a maioria dos evangélicos – e que foi endossado por diversos líderes do segmento religioso – de que Bolsonaro representa os valores cristãos e Lula e o PT, o contrário disso. Embora Lula tenha feito muito mais pelos pobres e necessitados – como a fé cristã aprovaria – Bolsonaro é sempre colocado como o “salvador” do país da falácia de um pensamento comunista.

Por causa dessa construção e dos líderes que transformaram púlpitos em palanques, é bem possível que o vídeo de Bolsonaro na maçonaria não tenha grandes efeitos. Pode ser que alguns eleitores se sintam enganados e mudem seu voto, mas deve ser um número muito pequeno para impactar os votos do presidente, na minha visão até o momento.

Existe uma condescendência das igrejas evangélicas em relação a Bolsonaro que dificilmente será destruída nos 25 dias que antecedem o segundo turno da eleição. A não ser que o próprio presidente apareça pessoalmente e diga com todas as letras que é maçom, por exemplo, tudo o que for apresentado será visto pelos fiéis como mais uma tentativa de derrubar o “escolhido de Deus” para a maioria dos evangélicos.

Até onde vai a tolerância dos evangélicos com as atitudes nada cristãs do presidente? Bolsonaro defende a tortura há anos, por exemplo, enquanto Jesus foi torturado até a morte. Bolsonaro imitou falta de ar durante a maior pandemia do século, e isso não foi visto como algo anti-cristão, apesar de ser.

Esse eleitorado segue ouvindo e seguindo cegamente seus líderes, sem analisar os fatos e as contradições ao redor de Bolsonaro.