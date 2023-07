Valdemar tenta desesperadamente corrigir Bolsonaro e teste será no Senado

Após uma das mais ruidosas derrotas de Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, resolveu tentar “tourear” a imagem do ex-presidente que vem, desde as eleições, perdendo musculatura e definhando politicamente.

Em entrevista às jornalistas Julia Chaib e Marianna Holanda, o ex-mensaleiro da esquerda – hoje todo poderoso mandachuva da direita – afirmou que Bolsonaro só errou mesmo “na comunicação” durante os dias que envolveram a votação da reforma tributária na Câmara.

Ora, não é bem assim. Não mesmo!

Dizendo-se totalmente contrário ao projeto, o líder da extrema-direita chamou-a de “reforma do PT”, fez o ridículo papel de chamar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de inexperiente e ainda viu 20 parlamentares do PL votarem contra a sua orientação e favor do governo Lula.

Agora, Valdemar aparece dizendo que não foi bem assim – que o partido não vai “tomar uma posição irresponsável” nessas votações – e que tudo pode mudar na tramitação do Senado, incluindo a participação do ex-presidente na oposição.

“Eles têm que alterar muita coisa lá. Mas vamos ver se ele [Bolsonaro] não muda quando [o projeto] chegar no Senado”, afirmou Valdemar na entrevista, deixando no ar até a possibilidade de uma autocrítica do seu líder.

Ocorre que, em meio à esse quadro em que Bolsonaro saiu-se menor e derrotado, o PL também tenta correr atrás do prejuízo após o erro cometido de testar sua força política anti-PT logo na reforma tributária.

Não era o momento e não fazia sentido algum isso, ainda mais sendo uma pauta ligada ao conhecido discurso da direita. Bolsonaro errou agora, mas errou também durante seu governo, quando impediu que essa mesma reforma prosperasse no Congresso.

A ver se Valdemar conseguirá melhorar a imagem do líder da extrema-direita e do seu partido nos próximos capítulos dessa novela.

