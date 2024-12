Uma renúncia na Cruz Vermelha do Brasil

A presidente da Cruz Vermelha Brasileira no Distrito Federal, Ágatha Brito, apresentou sua renúncia ao cargo a membros do conselho estadual e da federação internacional da instituição. Ela tem 31 anos, é a pessoa mais jovem a ter assumido a presidência de uma filial da CVB e uma das poucas dirigentes mulheres.

A coluna teve acesso à carta de renúncia, em que Brito afirmou ter sido “coagida, exposta e desrespeitada”. Além de renunciar ao cargo, ela registrou em boletins de ocorrência a existência de um perfil falso no app de namoro Tinder com fotos suas e que teve seu número de telefone colocado em um anúncio publicado em site de prostituição.

Os relatos da dirigente não são os únicos a lançar dúvidas sobre a gestão na CVB. Esta coluna relatou, em maio, suspeitas de desvios dentro da instituição durante a campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ágatha Brito faz um relato pessoal na carta-renúncia. “Vi práticas imorais sendo normalizadas, como elogios mútuos entre membros da comissão de ética e membros investigados pela comissão, denúncias sigilosas vazadas para proteger interesses individuais, voluntários sendo processados e humilhados por presidentes estaduais, além de contratos superfaturados e bens humanitários desviados para fins comerciais”, escreveu.

À coluna, Ágatha disse que “reprimir mulheres em cargos de poder representa um retrocesso significativo para a sociedade, pois impede o avanço da igualdade e a construção de um ambiente mais justo e inclusivo”.

Continua após a publicidade

Leia abaixo, a íntegra da carta:

“Ao Conselho Deliberativo da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Distrito

Federal

Assunto: Carta de Renúncia

Prezados membros,

Continua após a publicidade

Escrevo esta carta com um misto de tristeza e indignação para formalizar minha

renúncia ao cargo de Presidente e Conselheira da Cruz Vermelha Brasileira –

Filial Distrito Federal, com efeito imediato.

Durante meu mandato como a Presidente mais jovem da Cruz Vermelha

Brasileira, dediquei-me integralmente para honrar os valores fundamentais desta

instituição. Meu objetivo sempre foi preservar sua missão humanitária: salvar

vidas, aliviar sofrimentos e promover dignidade às populações em situação de

vulnerabilidade. No entanto, infelizmente, cheguei a um ponto em que não posso

mais ignorar as graves distorções que testemunhei no curso dessa jornada.

A Cruz Vermelha Brasileira, que deveria ser um farol de esperança e

solidariedade, está sendo corroída por uma onda de corrupção, desrespeito e

disputas de poder. Recursos que deveriam ser destinados a ações humanitárias

estão sendo desviados para interesses pessoais e práticas obscuras,

manchando a nobre missão que esta organização deveria cumprir.

Continua após a publicidade

Por diversas vezes, alertei a Federação Internacional, a sociedade nacional e

outros membros com poder de decisão. Enviei apelos, busquei diálogo, propus

mudanças estruturais. Entretanto, essas tentativas foram recebidas com inércia,

descaso e silêncio. O que presenciei, especialmente em minha última reunião

com os chamados “membros de Assunção”, apenas reforçou a realidade

alarmante de que o poder e os interesses particulares superaram qualquer

compromisso com a ética e a transparência.

Fui coagida, exposta e desrespeitada. Vi práticas imorais sendo normalizadas,

como elogios mútuos entre membros da comissão de ética e investigados,

denúncias sigilosas vazadas para proteger interesses individuais, voluntários

sendo processados e humilhados, além de contratos superfaturados e bens

humanitários desviados para fins comerciais. Essas irregularidades são

inaceitáveis em qualquer organização, mas são ainda mais graves em uma

instituição com a responsabilidade e o alcance da Cruz Vermelha.

Minha consciência não me permite permanecer neste ambiente. Permanecer no

cargo seria aceitar, por omissão, práticas que ferem diretamente os valores que

me trouxeram até aqui. Meu caráter, integridade e compromisso com a justiça

não estão à venda.

Continua após a publicidade

Esta decisão, apesar de difícil, é inevitável. Entrego este cargo com profundo

pesar, mas também com a certeza de que cumpri meu dever ao expor todas as

irregularidades que chegaram ao meu conhecimento às autoridadescompetentes, incluindo a Polícia, o Ministério Público, a Federação Internacional

e o Comitê Internacional. Jovem, mulher, mãe e voluntária, saio com a cabeça

erguida, pois sei que combati o bom combate e honrei os princípios que sempre

nortearam minha vida.

Não espero que esta renúncia provoque reflexão, pois sei que muitos não estão

na Cruz Vermelha Brasileira pelo propósito que me motivou a dedicar meu

tempo, energia e valores a esta causa. Porém, acredito que ainda existem

pessoas honestas, corajosas e comprometidas dentro da instituição. Agradeço a

todos os voluntários, presidentes estaduais, conselheiros e colaboradores que

trabalham diariamente por aquilo que realmente importa: ajudar aqueles que

mais precisam.

Minha luta não termina aqui. Continuarei a atuar fora da Cruz Vermelha

Brasileira, sempre em prol da justiça, da transparência e da dignidade

humana.

Atenciosamente,

Ágatha Brito”

Publicidade