Mais um péssimo exemplo do governo Bolsonaro para o mundo?

O Brasil está a um passo de dar mais um péssimo exemplo ao mundo na questão em que é alvo de severas críticas – o meio ambiente. No tratoraço de final de ano, o Congresso aprovou às pressas um projeto de lei que obriga o governo a contratar por mais 15 anos térmicas movidas a carvão mineral – a mais poluente fonte de energia. E quem vai pagar a conta são os consumidores.

O propósito inicial do projeto 712/2019 era criar subsídios para baratear tarifas de energia de pequenas distribuidoras. Mas o hábito de inserções sorrateiras de emendas que privilegiam interesses incompatíveis com a ética se manteve.

A aprovação atropela as metas globais estabelecidas durante a COP26 em novembro, e todo o debate sobre a transição energética e a redução do uso de combustíveis fósseis. A ideia é manter a contratação da fonte poluente até 2040, sustentando o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina, beneficiado com a emenda sob medida.

Aprovação ágil na Câmara e alteração acatada a jato pelo Senado, o texto está nas mãos do presidente com poder de sanção ou veto. Os números do impacto embasam os argumentos de entidades em defesa do meio ambiente e de consumidores que tentam convencer o governo a rejeitar tamanha sandice.

Se for sancionado, o projeto vai resultar na emissão de 4,43 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, proveniente do complexo catarinense. E os consumidores vão dividir a conta de R$ 840 milhões por ano em subsídios para o carvão.

Já em 2022, o valor previsto a ser destinado às térmicas movidas a carvão é de R$ 907 milhões. A redução da competitividade do Brasil frente a outros países é o troco na conta desse projeto.

O presidente tem até o dia 11 para dizer se veta ou sanciona. Ninguém em Brasília acredita que ele irá vetar…