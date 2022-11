Um choque para Bolsonaro nas redes depois do segundo turno

As menções negativas a Jair Bolsonaro cresceram desde o final do segundo turno, no último domingo, 30. Após ser derrotado nas urnas, o presidente ficou em silêncio até a noite da quarta, 2, e demorou muito a agir ante aos bloqueios realizados por militantes bolsonaristas, que não querem aceitar o resultado das eleições.

Dados apurados pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, mostram que entre a segunda-feira, 31, e as 14h da quinta-feira, 3, 76% das cerca de 1,1 milhão de menções ao presidente no Twitter foram negativas. Ainda de acordo com o levantamento encomendado pela startup de comunicação O Pauteiro, 15% das menções foram neutras e somente 9% foram positivas.

Apesar do Twitter ser uma rede marcada pelo confronto ao presidente, o patamar de menções negativas dos últimos dias é maior que a média registrada por Jair Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral. Entre 16 de agosto – quando começou oficialmente a campanha – e 30 de outubro, data do 2º turno, o presidente foi citado 16,4 milhões de vezes no Twitter, com 65% desse total em contexto negativo. Outros 21% foram neutros e 14% positivos.

O percentual de menções negativas pós-segundo turno também é superior quando é levada em conta a média do atual presidente para o ano de 2022. Levando em conta o período entre 1º de janeiro e 30 de outubro, foram 29,8 milhões de menções a Bolsonaro, com 54% do total negativas – 22% a menos do que o que foi registrado nos últimos quatro dias. No levantamento para 2022, 30% das menções foram neutras e 16% positivas.

