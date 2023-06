‘Timing’ da operação da PF contra assessor de Arthur Lira preocupa governo

Não é de hoje que o país sabe que controlar a Polícia Federal, um órgão com papel de Estado, é muito difícil. Jair Bolsonaro – por exemplo – desavergonhadamente tentou e teve resistências. Acabou por gerar um dos maiores escândalos do seu governo com Sergio Moro.

Pois bem.

Nesta quinta-feira, 1º, após uma semana em que o nível de estresse entre o governo Lula e a Câmara de Arthur Lira continuou a aumentar, uma operação da PF cumpriu mandados em endereços de pessoas ligadas ao político alagoano.

Aliados do presidente da Câmara afirmaram que viram com estranheza a coincidência. Depois disso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, encontrou-se com Arthur Lira para apaziguar os ânimos, segundo informou o site Metrópoles.

No governo, o temor é o de que o presidente da Câmara acredite – de fato – que possa haver uma retaliação por conta das derrotas sofridas no Congresso. Não há e nem poderia haver, segundo integrantes da gestão petista.

