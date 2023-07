Tebet não merecia a sua primeira grande derrota no governo Lula

Ultraleal a Lula e afinadíssima com Fernando Haddad, Simone Tebet não merecia uma bola nas costas do governo.

Nesta quarta-feira, 26, a ministra do Planejamento acabou exposta negativamente no anúncio do novo presidente do IBGE, Marcio Pochmann.

Ao fim do dia, Brasília inteira já sabia que Simone não havia participado das negociações políticas que resultaram na escolha do petista para o importante instituto.

Marcio Pochmann entrou na cota pessoal de Lula (até aí, tudo bem, um presidente da República tem o direito de fazer isso) da pior forma possível – o mandatário não envolveu a ministra na escolha e a anunciou açodadamente.

Lula já tem tido dificuldades nas negociações com o Centrão. Não precisava de mais um problema – ainda mais relacionado a um cargo extremamente importante para a elaboração de polícias públicas.

Agora, pelo que a coluna apurou, esse não foi apenas um fato. A ministra Simone Tebet está menos empoderada, e isso mostra que atores da coalizão que elegeu o PT podem estar perdendo a musculatura.

É um erro tentar enfraquecer um dos partidos que apoiaram a eleição de Lula no segundo turno quando se está fazendo um esforço para ampliar a coalizão, dar mais governabilidade e mais chance de aprovação das propostas do governo no Congresso.

