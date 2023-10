Tarcísio, Nunes e uma proibição nos bastidores da prefeitura de SP

Atualizado em 4 out 2023, 11h19 - Publicado em 4 out 2023, 11h18

Em meio ao acirramento da disputa por protagonismo nas eleições de 2024, passou a ser expressamente proibido na prefeitura de São Paulo colocar a culpa no governo do estado por qualquer problema municipal.

Algumas questões que tem evidentemente a digital estadual – como os gargalos históricos da segurança pública, por exemplo – são tratadas com extremo cuidado para que o governador Tarcísio de Freitas não fique “irritado”.

É comum esse jogo de empurra-empurra entre políticos, ainda mais na relação municipal e estadual, sobre questões como saúde, educação e a própria segurança pública, ainda mais em períodos eleitorais.

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, deseja o espólio bolsonarista na capital mais cobiçada do país para vencer Guilherme Boulos, do PSOL, que lidera todas as pesquisas eleitorais.

Em meio a esse quadro de buscar o apoio de Tarcísio a todo custo, Nunes sofreu um baque nesta terça, 3, com o retorno de Ricardo Salles à disputa pela prefeitura de São Paulo.

O ex-ministro do Meio Ambiente escreveu em inglês, nas suas redes sociais, que está “de volta ao jogo” – isso, após se reunir com Jair Bolsonaro.

Salles quer a cadeira paulistana e o ex-presidente prefere seu ex-ministro a Ricardo Nunes. O único problema nessa equação é Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas isso é tema de outra coluna.

