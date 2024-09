Starlink se complica em meio às pressões de Moraes

A empresa Starlink até teve apoio de juristas e pessoas públicas, inclusive as que concordam com a atuação de Alexandre de Moraes. Foi entendido como um cruzamento estranho à lei o ministro bloquear as contas da empresa, que é outra entidade jurídica, apesar de ter o mesmo sócio que o X.

O problema é que no fim de semana, a Starlink foi a única provedora de acesso ao X a comunicar à Anatel que não cumpriria a ordem de suspender o acesso dos seus clientes à rede social.

O principal negócio da Starlink é fornecer internet por satélite e de alcance até em áreas remotas, não a de permitir acesso às redes sociais. E era no seu core business que ela deveria ter permanecido.

A empresa pulou para dentro da ilegalidade, até porque em qualquer ordenamento jurídico democrático, decisões judiciais têm que ser cumpridas, mesmo que discordando. Depois questiona-se a decisão na própria Justiça. É assim que funciona.

O presidente da Câmara Arthur Lira, ao falar no sábado, 31, em um encontro do mercado financeiro, fez uma comparação interessante. Disse que seria o mesmo que, na crise das Americanas, a Justiça tivesse bloqueado as contas da Ambev. Vários juristas disseram com palavras do mundo do Direito a mesma coisa. Tentaram separar o X da Starlink.

No entanto, a empresa – ao dizer que não cumpriria a ordem de Moraes – quebrou esse argumento. Colocou-se ao lado de Elon Musk numa briga em torno de cumprir ou não decisão judicial. Decisão que nessa segunda-feira, 2, está deixando de ser monocrática para ser colegiada, com os votos na Primeira Turma do STF seguindo Moraes.