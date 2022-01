Saúde! Bolsonaro perdeu

O presidente Jair Bolsonaro criou mais uma rodada de conflito desnecessária, mas acabou perdendo com o decreto da Anvisa, publicado nesta quinta-feira, 9.

O texto fala sim que os viajantes que entrarem no Brasil, estrangeiros ou não, devem apresentar o comprovante de vacinação contra a doença.

Quem não estiver imunizado, precisará fazer quarentena de cinco dias na cidade de destino, além de apresentar o teste com resultado negativo para a Covid-19.

Mas por que Bolsonaro perdeu?

Basta fazer o seguinte raciocínio: Quem não for vacinado não será impedido de entrar no país, mas terá que mostrar o comprovante de que não está com a doença, isso sem contar a pequena quarentena.

Um ponto ruim, aliás, é este. Não há clareza no decreto sobre como será a vigilância da quarentena – e isso, sim, traz uma preocupação.

Porém, Bolsonaro perdeu. Perdeu porque não conseguiu tirar do texto o comprovante de vacinação. Perdeu porque criou um conflito sobre o passaporte em um país, como o Brasil, com alto índice de adesão aos imunizantes.

