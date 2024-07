Reunião de Lula e Haddad inicia dias decisivos na economia

Na reunião do presidente Lula com a Junta de Execução Orçamentária, nesta quinta, 18, deve ser decidido se haverá ou não bloqueio no Orçamento deste ano, e de que tamanho ele será.

Todos os olhares de agentes econômicos estão sobre esse ponto. Na semana que vem – dia 22 – o ministro Fernando Haddad divulgará o relatório bimestral de receita e despesa.

Ou seja, vai informar a quantas anda essa relação entre o dinheiro que entra no Tesouro e o que está sendo gasto.

Se o relatório apontar desequilíbrio, ele terá que anunciar o bloqueio de despesas já previstas no Orçamento. Já tem gente dizendo “não corte no meu”. Isso é o que o ministro da Defesa, José Múcio, já fez, como informam os jornais nesta quinta, 18.

Na reunião de hoje à tarde, no Palácio, estará o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet.

Ambos dirão que será preciso fazer o bloqueio de uma parte dos gastos. Estará também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não quer corte nenhum. E a ministra que cuida dos servidores, Esther Dweck, estará na reunião pressionada pelo monte de pedidos de aumentos dos funcionários públicos.

O presidente Lula terá que decidir se a tesoura vai funcionar ou não. Se haverá ou não corte.

Se na semana que vem o relatório mostrar que o buraco nas contas está crescendo, e o anúncio do bloqueio for pequeno, ou inexistente, podem olhar para o dólar porque ele irá subir.

O governo precisa ainda convencer o pessoal da Faria Lima de que fala sério quando promete equilíbrio nas contas.

Por isso, essa reunião de hoje é fundamental. Ela será uma prévia para o anúncio do Ministério da Fazenda no dia 22 sobre o tamanho da tesourada.