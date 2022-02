Pesquisa acende alerta para Lula

A nova pesquisa de intenção de votos da CNT/MDA divulgada nesta segunda, 21, traz um alerta ao ex-presidente Lula. Os números do petista estão caindo, tendência que já havia sido apontada na pesquisa PoderData da semana passada.

Segundo o levantamento de hoje, Lula tem 42,2% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro, uma diferença de 14,2 pontos.

Na pesquisa anterior, divulgada em dezembro, essa diferença era de 17,2 pontos, com o petista aparecendo com 42,8% e o atual presidente com 25,6%.

Apesar da queda nos números, o ex-presidente ainda tem chances de vencer a disputa no primeiro turno.

Mas o PT precisa ficar atento, já que a pesquisa PoderData da última semana também apontou que a vantagem de Lula diminuiu. No caso desse levantamento, a distância entre Lula e Bolsonaro é ainda menor: de 9 pontos.

Em um cenário de pandemia, com instabilidade econômica e radicalismos de todos os lados, Lula não pode contar vitória antes do tempo.

Com a experiência que tem, o petista já deve ter começado a se movimentar para manter sua liderança. Faz parte dos planos, por exemplo, puxar Geraldo Alckmin para ser vice na chapa e dar uma cara de moderação à campanha.

Se Lula precisa ficar atento, Bolsonaro tem o que comemorar. O crescimento do atual presidente nas pesquisas também pode fortalecer as tentativas de partidos da esquerda de montarem uma confederação para se fortalecerem.

Os números apontam que Lula deve traçar estratégias para puxar os votos dos que ainda não definiram quem vão escolher em outubro. São esses eleitores que vão, de fato, definir o próximo presidente do país.