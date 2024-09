Qual será o próximo passo de Moraes depois do recuo da rede social X

A rede social “X”, o ex-Twitter, faz bastante falta ao Brasil, mas o bilionário Elon Musk tem que cumprir a lei brasileira em vez de tentar burlá-la com pirotecnias tecnológicas.

O recuo da rede social, finalmente retirando por determinação da Justiça contas que atuam de forma antidemocrática no Brasil, e sinalizando que está cumprindo as demandas judiciais para voltar a atuar no país, foi considerado um ato importante.

Mas ele precisa ser contextualizado ao redor da forte punição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal: são R$ 5 milhões por dia de multa se o X tentar funcionar no país através de algum atalho criminoso na internet.

Agora é esperar pelos próximos capítulos.

Se Elon Musk continuar a enfrentar a soberania nacional com seus atos, Moraes continuará a “trucá-lo” com mais e mais punições – cada vez mais severas.

É a apuração que a coluna fez nesta quinta, 19, com interlocutores do magistrado.

Mas se o bilionário estiver começando a ceder, e mantiver a sequência de medidas que podem até restaurar o funcionamento da rede social no Brasil, a tendência é que Moraes tire o pé nas tomadas de decisões contra o X.