PT acerta ao tentar frear abuso no meio evangélico, inclusive de Bolsonaro

A decisão da federação de partidos que apoia a candidatura de Lula de ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra as fake news que estão sendo espalhadas no meio evangélico é correta e necessária. Inclusive aquelas disseminadas por Eduardo, o filho zero três de Jair Bolsonaro.

Mentindo descaradamente, muitos fiéis – inclusive pastores – têm divulgado que, se for eleito, Lula vai mandar fechar templos. A história não faz nenhum sentido. Nada no histórico do ex-presidente justifica uma atitude como essa. Pelo contrário. Durante seu governo, Lula sancionou a lei que permitiu que as igrejas tivessem personalidade jurídica.

Essa onda de fake news ganha força principalmente porque não há nenhum tipo de punição para o abuso religioso que acontece dentro das igrejas há anos. Lá atrás, o TSE errou ao discordar do ministro Edson Fachin e não criar a punição pra esse tipo de conduta nas eleições.

A proposta era permitir a cassação de mandatos políticos por abuso de poder religioso. Alguns “deputados pastores” ou bolsonaristas já poderiam estar perdendo mandatos. Infelizmente, Fachin foi voto vencido. Se naquele dia o TSE tivesse adotado outra postura, a onda de fake news contra Lula hoje não estaria tão grande.

Embora Bolsonaro tenha uma vantagem considerável nas intenções de voto entre os evangélicos, Lula tem um bom desempenho entre os fiéis que ganham até dois salários mínimos. A onda de fake news atrapalha o petista, mas recorte de pesquisa divulgado nesta quinta, 25, mostra que Lula consegue votos importantes entre os mais pobres e pode usar isso para melhorar seus votos nesse segmento do eleitorado tão cobiçado.

Infelizmente, conforme as eleições forem se aproximando, os abusos devem aumentar. Em 2018, os votos de muitos fiéis foram praticamente “roubados” por seus líderes de forma irresponsável e antiética. Em 2022, a história se repete. Não aprendemos nada naquele ano e, apesar dos esforços de Fachin, continuamos sofrendo com o mesmo problema quatro anos depois.