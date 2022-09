Primeira pesquisa da reta final é balde de água fria em Bolsonaro

A seis dias das eleições, nova rodada da pesquisa FSB mostra que a tendência de crescimento de Lula continua a acontecer, inclusive na medida espontânea do Instituto, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores. O movimento aproxima o petista do grande sonho de vencer no primeiro turno e joga um baita balde de água fria em Bolsonaro.

O ex-presidente cresceu de 42% para 44% nesse formato da entrevista, enquanto o atual mandatário manteve a estagnação em 34%. Na estimulada, quando o nome dos postulantes são apresentados aos eleitores, Lula ganhou um ponto e foi a 45%, enquanto Bolsonaro manteve os mesmos 35% da semana passada.

As alterações no humor do eleitorado fizeram com que o petista oscilasse para cima também nos votos válidos: de 47% para 48%. Para a pesquisa FSB, ainda não é o suficiente para resolver o pleito no primeiro turno – Lula precisa de 50% dos válidos mais um voto para liquidar a fatura -, mas o importante deste levantamento é que confirma o movimento semelhante de vários outros institutos. Alguns, com ganhos para Lula mais acentuados.

Dois desses, o Datafolha e o Ipec, que são bem mais antigos e tradicionais que o FSB, já dão o ex-presidente com 50% dos válidos ou até 53% em alguns casos, garantindo a vitória do petista no primeiro turno ou mostrando que ele está no limiar de conseguir o feito inédito em sua carreira política.

A pesquisa FSB ainda aponta que a reprovação do governo Bolsonaro continua a subir, outro sinal de que eleitores podem pender para o lado de Lula. Em uma semana, a porcentagem de pessoas que acreditam que a gestão do presidente é ruim ou péssima subiu de 43% para 46%. É um salto significativo e revelador perto das eleições.