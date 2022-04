Por que o deputado que ameaçou Lula deve ser preso

Imunidade parlamentar tem limite. O Brasil precisa entender isso — aconteceu com Jair Bolsonaro no ato do impeachment de Dilma, com Eduardo Bolsonaro nesta semana…

E, também recentemente, com o deputado Junio Amaral, que tenta ser engraçado, mas não é nem um pouco, já que sua declaração vem embutido com uma ameaça.

Querendo chamar a atenção à medida que a eleição se aproxima, o parlamentar fez um vídeo no qual explica onde é sua casa, detalhe por detalhe, caso o ex-presidente petista e seus correligionários tentem conversar.

Isso, segurando uma arma.

O parlamentar bolsonarista marrento, que já agrediu um petista em 2018 (também para chamar a atenção), faz isso enquanto vai carregando um pente com balas até deixar sua arma pronta.

É um mala.

Antes de Junio Amaral fazer o que, na sua visão de mundo, deve ser engraçado, ele edita imagens na quais o ex-presidente e líder das pesquisas de intenção de voto no país afirma que é preciso às vezes “incomodar a tranquilidade” parlamentares.

Lula diz que seria bom se o povo brasileiro tirasse os deputados da zona de conforto — quem sabe até indo à casa deles para conversar com seus parentes.

Daí, a reação destemperada do bolsonarista raiz.

Soou como ameaça. No caso de Lula, não.

A Polícia Federal é responsável por garantir a segurança dos candidatos em toda eleição. Taí um caso que deveria ser investigado. O vídeo é público e pode ser visto por todos.

Óbvio que a decisão teria que passar pelo Supremo Tribunal Federal, mas uma prisão para Junio Amaral, como aconteceu com Daniel Silveira — ou uma tornozeleira eletrônica, vá lá — cairia bem para ele.

Muito bem, aliás.