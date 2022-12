Por que o ano de Alexandre de Moraes ainda está longe de terminar

O ano de 2022 está longe de terminar, pelo menos para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso, porque ele mantém a luta incansável pela busca da garantia de que a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aconteça sem ataques por parte de extremistas seguidores de Bolsonaro.

Duas semanas após os atos de vandalismo que assustaram os brasilienses, finalmente a Polícia Federal efetuou prisões de extremistas de direita envolvidos nos atos. Por ordem de Moraes, os policiais deflagraram uma operação para ir atrás dos criminosos bolsonaristas.

Como a coluna mostrou, tentaram radicalizar exatamente como aconteceu no dia 6 de janeiro no capitólio, nos Estados Unidos.

Um dos presos na operação é o pastor Átila Mello. Após a prisão, a mulher do pastor foi às redes sociais cobrar um posicionamento de Bolsonaro. “Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona Bolsonaro. O seu povo está perecendo. O seu povo está sendo perseguido”, diz a mulher. Mais uma vez, o presidente permanece em um silêncio covarde e prejudicial ao país quando deveria condenar os ataques.

Moraes está lutando até os últimos dias do ano para evitar que os radicais estejam nas ruas no dia da posse de Lula. Se estiverem na Esplanada, esses criminosos podem tentar criar uma situação que teria repercussão internacional muito negativa para o Brasil.

O trabalho de Alexandre de Moraes tem sido essencial para garantir que a democracia prevaleça e, agora, para que a imagem do Brasil continue sendo a de um país pacífico que respeita suas leis e instituições. Atos de terrorismo no dia da posse de um Presidente da República seriam um escândalo de proporções inimagináveis para toda a nação.

A dois dias do fim do ano, em meio ao recesso do judiciário, o ministro mostra sua perseverança e disposição em continuar usando a Justiça para garantir a paz. Com Moraes atuando, os eleitores de Lula poderão sair às ruas no domingo, 1º, com a certeza de que podem (finalmente) comemorar.