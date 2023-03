Por que Bolsonaro chorou

Um dos fatos políticos da semana foi o choro (de crocodilo!) de Jair Bolsonaro. O ex-presidente caiu em prantos porque gostaria de estar no Brasil para o lançamento do PL Mulher, que tem agora Michelle como líder máxima.

Ora, compre a passagem e volte, senhor. Ou peça para entourage que o cerca fazer isso (ninguém aqui acha que Bolsonaro compra sua própria passagem. Ou acha?).

O líder da extrema-direita quer se vitimizar como se estivesse no exílio ou proibido por alguém de voltar. É cada uma. Ele está é com medo de responder por seus atos transloucados que, por quatro anos, fragilizaram a democracia brasileira.

Pensem bem, leitores, Bolsonaro não chorou nem mesmo quando o país empilhava mortos na pandemia da Covid-19. O mundo estava assustado. Não visitou um família brasileira enlutada.

Falou barbaridades como se não estivéssemos enfrentando dores extremas. Minimizou a pandemia 200 vezes. “Vírus superdimensionado”, “histeria”, “gripezinha”, “E daí?, “não faço milagres“, “país de maricas”, “vai virar jacaré”.

Bolsonaro nunca se importou com o próximo. Essa é a verdade.

No passado, fez chacota com os torturados e mortos da ditadura. No presente, não abandonou suas férias no Sul para se solidarizar com os mortos das chuvas no Nordeste.

O político insensível só chora mesmo quando pensa nos seus problemas. Ou nos seus interesses pessoais.

Isso tem nome. Chama narcisista perverso!