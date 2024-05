Por que as pesquisas sobre Lula acenderam o sinal amarelo no Planalto

As principais pesquisas sobre o humor do brasileiro em relação a Lula têm mostrado, de forma consistente, uma queda na aprovação do presidente e do seu terceiro governo.

Ao contrário do que apontaram analistas, as pesquisas estão mostrando de forma coerente uma maior dificuldade do governo ao longo dos últimos meses.

E isso não é exagero. Vejam, leitores!

Levantamentos do Ipespe/Febraban, por exemplo, revelam que o saldo da aprovação de Lula (percentual que aprova menos o que desaprova) caiu de 9%, em dezembro de 2023, para 6%, em abril de 2024.

O quadro apontado pela CNT/MDA é ainda pior.

Mostra que, entre setembro do ano passado e maio deste ano, o saldo saiu de 16% para apenas 7% nesses 8 meses (veja tabela abaixo).

Nesta semana, a Genial/Quaest mostrou a mesma tendência. Entre dezembro de 2023 e maio de 2024, o saldo saiu de folgados 11 pontos percentuais para apertados três.

Não à toa, acendeu a luz amarela no Palácio do Planalto. É o que contaram para a coluna auxiliares de Lula e do PT nas últimas horas.