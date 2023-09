Por que a semana pode ser decisiva para Bolsonaro e para o governo Lula

Esta semana promete ser repleta de eventos políticos e decisões cruciais, marcando um momento de intensa atividade no cenário nacional. O destaque principal está na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e na possível indicação do Procurador-Geral da República (PGR).

Além disso, a Câmara dos Deputados está prestes a votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia, com o apoio de deputados do Partido Liberal, de Bolsonaro, e do Partido dos Trabalhadores, de Lula, enquanto o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) mantém sua posição contrária.

Uma outra questão que mantém o país em suspense é a possível convocação dos três comandantes militares do governo Bolsonaro para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Embora ainda não haja certeza sobre se essas convocações se concretizarão, elas têm gerado grande expectativa e discussão em Brasília.

A posse do ministro Barroso como presidente da suprema corte é um acontecimento significativo, marcando o encerramento do mandato da ministra Rosa Weber, que, apesar do curto período no cargo, tomou decisões de grande impacto, com destaque para o teste de 8 de janeiro, no qual sua atuação foi elogiada.

Barroso é conhecido por sua defesa incansável da democracia e dos direitos humanos. A maneira como ele lidará com os desafios à frente, incluindo a pauta complexa do tribunal, permanece como uma incógnita.

No entanto, vale ressaltar que Barroso enfrentou duras críticas quando afirmou ter derrotado o “bolsonarismo” em um Congresso da UNE. Essa afirmação remete ao fato de que a derrota de Bolsonaro é, na verdade, uma defesa da democracia, uma vez que o governo era caracterizado por tendências autoritárias, como evidenciado recentemente pela divulgação de uma reunião do ex-presidente com comandantes militares, na qual foi discutida a possibilidade de um golpe militar.

Relativamente a isso, a atenção se volta agora para a possível convocação do general do Exército, Freire Gomes, o brigadeiro da Aeronáutica Batista Júnior e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier para deporem na CPI dos Atos Golpistas. A batalha sobre se eles serão convocados ou não está prestes a se desenrolar na terça-feira, 26.

No entanto, a CPI enfrenta desafios consideráveis, já que os convocados têm a prerrogativa do direito ao silêncio ou, em alguns casos, até mesmo o direito à ausência, conforme determinado pelo ministro Kássio Nunes Marques, também do STF.

Outro tema de grande controvérsia que tem dividido o país, incluindo mulheres de diferentes correntes políticas, é a PEC da Anistia. Essa proposta, que envolve políticos concedendo anistia a si mesmos, chegou ao ponto de a presidente do PT, em um primeiro momento, atacar a Justiça Eleitoral, insinuando indiretamente o fim desta instituição. Posteriormente, ela retratou suas palavras, alegando ter sido mal compreendida.

