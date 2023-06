Por que a live de Lula perdeu feio para as de Bolsonaro

Lula pode ter ganhado a eleição de Bolsonaro, mas, na disputa de quem sabe se comunicar mais pelas redes sociais, a coisa muda de figura. Bastante.

A ultima live do líder da extrema-direita deu mais de 10 milhões de visualizações em suas principais plataformas oficiais. O petista conseguiu apenas 545 mil, mais de 24 horas após a estreia do “Conversa com o presidente”.

Sim, o número ainda pode crescer, há a desculpa de que a base lulista é menos engajada digitalmente que a bolsonarista, mas o fato é que aquele cansativo formato das lives de quinta de Bolsonaro atingiam um público bem maior.

Não que o “Conversa com o presidente” seja ruim. Ao contrário. A apresentação do jornalista Marcos Uchôa, mestre em comunicação, traz uma leveza para o programa que também passa na TV Brasil. É muito mais agradável que acompanhar as lives que eram apresentadas pelo próprio Bolsonaro.

Ocorre que, se pegarmos o número de vizualizações durante os programas do líder da extrema-direita brasileira, a audiência era também muito maior, em média, que a de Lula. O bizarro formato adotado pelo ex-presidente atraia, além de seguidores, até curiosos a espera de alguma narrativa mentirosa ou fakenews.

O atual presidente poderia, junto com Uchôa e sua equipe de comunicação, buscar mais engajamento com o público brasileiro, saindo da bolha polarizada. Ou seja, falando para fora do petismo. Taí, um bom nome para um quadro do “Conversa com o presidente”.