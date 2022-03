Por essa Deltan Dallagnol jamais poderia imaginar

Quando estampou a capa de jornais no país inteiro, em setembro de 2016, afirmando que Lula era o comandante máximo do esquema investigado na Lava Jato, Deltan Dallagnol jamais poderia imaginar a reviravolta que aconteceria em sua vida profissional alguns anos depois.

Um lapso de tempo de 5 anos e meio separam o procurador da República Deltan Dallagnol – que ganhou fama por coordenar a operação que levou à prisão de Lula – do agora ex-procurador condenado a indenizar o ex-presidente por danos morais no valor de R$ 75 mil pela apresentação de um Power Point que ligava o petista a diversos esquemas de corrupção.

Naquele dia em que o Power Point foi apresentado, já era possível perceber que Deltan perdeu a mão. Em vez de se limitar a falar das investigações, o então Procurador quis “desenhar” o esquema montado pela Lava Jato. Passou do limite e hoje a conta chegou.

Agora, numa virada de jogo histórica, Lula refaz o Power Point que manchava sua imagem e, em vez de acusações, expõe as condenações que foram suspensas ou anuladas, a liderança nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República e a liberdade para manter sua trajetória política.

Do outro lado, Deltan saiu do Ministério Público pela porta dos fundos, entrou para a política e vê seu candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos), patinar nas pesquisas. Com o apoio que ainda tem, é bem provável que Deltan se torne deputado federal pelo Paraná se, de fato, ele for candidato, mas a reviravolta da história é totalmente favorável a Lula e contrária a ele.

Naquele dia 14 de setembro de 2016, Deltan achou que estava vivendo um momento histórico. Agora, vemos que ele estava, na verdade, começando o pior capítulo da sua vida profissional.