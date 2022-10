Pesquisas: quantos eleitores de Ciro e Tebet irão para Lula e Bolsonaro

Atualizado em 8 out 2022, 10h51 - Publicado em 8 out 2022, 10h37

Dois dos principais institutos de pesquisa do país mostraram esta semana quantos votos de Ciro Gomes e de Simone Tebet devem ir para Lula e para Jair Bolsonaro no segundo turno.

O levantamento da Genial/Quaest aponta um cenário contrário ao desenhado pelo Datafolha, contudo. Isso torna ainda mais incerto o nível de transferência de votos dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar na disputa.

Segundo a Genial/Quaest, 39% dos eleitores de Ciro pretendem votar em Lula, enquanto 26% pretendem votar em Bolsonaro. Entre os eleitores que votaram em Simone Tebet, 34% pretendem votar em Bolsonaro e 25% em Lula.

Considerando que Ciro Gomes teve aproximadamente 3,5 milhões de votos, Bolsonaro herdaria cerca de 1,3 milhão de votos e Lula herdaria 910 mil.

Simone Tebet teve cerca de 4,9 milhões de votos. Pela Genial/Quaest, Bolsonaro teria 1,4 milhão dos votos da senadora e Lula herdaria 1,2 milhão.

Ou seja, nesse caso, a maior parte dos eleitores de Ciro iria para Lula e a maior parte dos eleitores de Simone iria para Bolsonaro.

O Datafolha aponta em outra direção. Segundo o levantamento, Bolsonaro receberia 42% dos votos de Ciro no segundo turno, equivalente a 1,4 milhão de pessoas, enquanto Lula ficaria com 31%, aproximadamente 1,05 milhão de votos.

Em relação a Tebet, o Datafolha aponta que Lula recebe 31% dos votos da senadora ou 1,5 milhão de votos e outros 29% migram para Bolsonaro, equivalente a 1,4 milhão de pessoas.

Isso significa que, para o Datafolha, a maior parte dos eleitores de Ciro migra para Bolsonaro e a maior parte dos votos de Simone vai para Lula.

Como o Datafolha foi divulgado nesta sexta, 7, pode ter conseguido medir melhor a força do apoio oficial de Tebet a Lula e, por isso, coloca o petista como o maior beneficiado dos votos que a senadora recebeu.

Ainda assim, a conta deixa o cenário do segundo turno ainda mais confuso e mostra que essa migração de votos, que pode definir a eleição, ainda está em andamento. Muitos eleitores de Ciro e Tebet podem estar apenas observando as campanhas para tomar a decisão às vésperas do dia 30 de outubro.

Por isso, tanto Lula quanto Bolsonaro estão trabalhando estratégias para conquistar esses votos e avançarem na disputa.