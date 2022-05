Pesquisas: o fim da terceira via e a distância entre Lula e Bolsonaro

Os agregadores de pesquisas usados por cientistas políticos confirmam uma tendência que já vinha sendo vista nos últimos levantamentos: até o momento, a terceira via não tem chance contra a polarização já consolidada entre Bolsonaro e Lula.

A distância dos dois líderes da disputa para o terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT), é enorme e difícil de ser revertida. Na média feita pelos agregadores, Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro tem 29% e Ciro tem apenas 8%.

Além do fim da terceira via, que ainda não mostrou força também com a união em torno do nome de Simone Tebet (MDB), que tem míseros 2% das intenções de voto, outra tendência confirmada pelos agregadores é a linha reta que vem sendo traçada tanto por Bolsonaro como por Lula. Os dois oscilam para cima e para baixo em seus pontos percentuais, mas mantém uma trajetória estável.

Apesar da estabilidade, como esta coluna já tinha adiantado com exclusividade no início de maio, uma análise interna semelhante do PT, feita pela Vox Populi, mostra o petista crescendo um pouco mais do que o atual presidente.

Na média de mais de uma dezena de pesquisas analisadas, fica claro que Lula tem chances de vencer no primeiro turno, embora ainda consideradas difíceis. O ex-presidente teria que ganhar alguns pontos durante a campanha para vencer logo no início da disputa.

Mesmo que não ganhe no primeiro turno, Lula tem vitória garantida pelas pesquisas em todos os cenários de segundo turno.

Faltam pouco mais de quatro meses para as eleições e até lá cada “lado” da história precisa traçar estratégias diferentes: Lula precisa conquistar mais votos para tentar a tão sonhada vitória histórica no primeiro turno; Bolsonaro precisa convencer a população de que sua má gestão pode melhorar num eventual novo mandato; e os candidatos que acham que estão na terceira via precisam operar um milagre para terem alguma chance até outubro.