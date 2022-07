Pesquisa traz uma boa notícia para Garcia e um alerta para Haddad 

O crescimento nas intenções de voto na última pesquisa Datafolha em São Paulo não é a única boa notícia para a campanha de Rodrigo Garcia (PSDB). Um detalhe também chamou a atenção dos principais concorrentes que estão na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Entre os que mais indicam preferência pelo atual governador, está o paulista com mais de 60 anos. A pesquisa revelou que o voto consolidado entre idosos chega a ser 4 vezes maior do que no restante do público adulto.

Outros candidatos, como Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), que lidera com folga a corrida eleitoral neste momento, registraram queda na intenção de voto nesta faixa etária.

A população acima de 60 anos passa dos 11% em São Paulo e é vista como crucial para o resultado nas eleições.

Diante desse resultado, a campanha avalia que o atual governador transmite confiança e o seu discurso conquista o eleitor mais conservador – o que pode ser ampliado para outros segmentos após o início oficial da campanha.

Rodrigo Garcia surpreendeu no último levantamento publicado pelo Datafolha. O governador apareceu em 2º lugar com 13% das intenções de voto, empatado com o carioca Tarcísio de Freitas.