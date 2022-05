Pesquisa traz ótima notícia para Doria no momento crucial da terceira via

A nova rodada da pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta, 13, apontou um crescimento de 2 pontos porcentuais no potencial de voto do pré-candidato à Presidência da República do PSDB João Doria.

Quando questionados se poderiam votar no tucano, 37% dos eleitores responderam que sim, um desempenho bem superior ao da pré-candidata do MDB, Simone Tebet, que registrou apenas 15%.

Antes, registre-se, o tucano estava com 35% e Tebet manteve a mesma porcentagem.

O viés de alta, obviamente, fortalece a escolha do nome de Doria nas negociações que vão definir a cabeça de chapa da terceira via justamente no momento em que um outro levantamento, encomendado pelo PSDB, Cidadania e MDB, será realizado para indicar o nome com mais condições de concorrer em uma das eleições mais polarizadas da história.

O levantamento interno dos partidos será feito durante o fim de semana, com eleitores de todo Brasil, pelo Instituto Guimarães Pesquisa e Planejamento.

Os números vão embasar a escolha do candidato único das siglas à Presidência. O resultado (agora é esperar para ver se esses números vão se repetir) do levantamento deve ser divulgado até o dia 18.